Mamdani conquista a prefeitura de Nova York em grande noite eleitoral para os democratas

Os nova-iorquinos elegeram o esquerdista muçulmano Zohran Mamdani como prefeito da cidade na terça-feira e os democratas conquistaram dois importantes governos estaduais, uma advertência precoce ao presidente Donald Trump antes das eleições de meio de mandato de 2026. A vitória de Mamdani aconteceu em meio a intensos ataques contra suas políticas e sua religião por parte do republicano Trump, das elites empresariais e da imprensa conservadora.

Os democratas também venceram as eleições para os governos da Virgínia e de Nova Jersey, um resultado que sugere uma mudança no ânimo político do país, que em 2026 retornará às urnas para definir qual partido terá maioria no Congresso. Mamdani, legislador estadual de Nova York pelo bairro do Queens, se autodenomina socialista e fez campanha com a promessa de reduzir os custos de vida para os nova-iorquinos comuns. O prefeito eleito afirmou na terça-feira à noite que sua vitória mostra o caminho para "derrotar" o presidente Trump. "Se alguém pode mostrar a uma nação traída por Donald Trump como derrotá-lo, é a cidade que o viu nascer", disse Mamdani no discurso de vitória. "Neste momento de escuridão política, Nova York será a luz", acrescentou.

Nascido em Uganda em uma família de origem indiana e naturalizado americano, Mamdani era virtualmente desconhecido antes de vencer a disputa pela nomeação democrata contra o ex-governador Andrew Cuomo, a quem voltou a derrotar na terça-feira. O político de apenas 34 anos ganhou apoio com seu estilo pessoal informal, sua habilidade nas redes sociais e uma grande campanha de contato direto. Trump fez um discurso de última hora durante a votação para qualificar Mamdani - que será o primeiro prefeito muçulmano de Nova York ao assumir o cargo em janeiro - como "inimigo dos judeus".

"Qualquer judeu que vote em Zohran Mamdani (...) é um idiota!", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social. Após o anúncio dos resultados, o magnata republicano se distanciou do revés eleitoral republicano na mesma plataforma. "'Trump não estava na cédula e a paralisação do governo foram as duas razões pelas quais os republicanos perderam as eleições esta noite', segundo pesquisadores", escreveu o presidente.

Nomes importantes do mundo empresarial, incluindo Bill Ackman, atacaram Mamdani com veemência e financiaram seus rivais, enquanto a mídia conservadora não poupou críticas à sua campanha. A participação nas eleições foi alta este ano, com 1,45 milhão de votos registrados até 15h00 locais (17h00 de Brasília), mais do que o número total da votação municipal de 2021. - Democratas vencem em Nova Jersey e Virginia -