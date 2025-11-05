Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Francês acha tesouro de R$ 4,3 milhões no jardim enquanto construía piscina

Autor AFP
Tipo Notícia

Um homem na França encontrou um autêntico tesouro enquanto escavava seu jardim para construir uma piscina: lingotes e moedas de ouro avaliados em cerca de 700.000 euros (cerca de 800.000 dólares ou 4,3 milhões de reais na cotação atual), informou nesta quarta-feira (5) a Prefeitura de Neuville-sur-Saône.

Após a descoberta, ocorrida em maio, o homem entrou em contato com as autoridades competentes, incluindo a Direção Regional de Assuntos Culturais (Drac), confirmou o município à AFP.

As autoridades descartaram a possibilidade de ser um tesouro arqueológico, o que permitiu ao homem ficar com o ouro.

Segundo o jornal regional Le Progrès o tesouro era composto por cinco lingotes e muitas moedas, todas embrulhadas em sacos plásticos.

De acordo com a investigação da polícia, o ouro havia sido adquirido legalmente e fundido há cerca de 15 ou 20 anos em uma empresa na região de Lyon (centro-leste).

Mas a origem do tesouro continua sendo um mistério, já que o antigo proprietário do terreno faleceu, informou a Prefeitura.

