Bortoleto e Colapinto abrem horizontes para América Latina na F1

As chegadas de Gabriel Bortoleto, que correrá em casa neste fim de semana no Grande Prêmio do Brasil, e do argentino Franco Colapinto deram novo fôlego à América Latina na Fórmula 1. Bortoleto, de 21 anos, com a equipe Sauber, e Colapinto, de 22, com a Alpine, despertam grande expectativa no momento em que os pilotos latino-americanos vinham perdendo protagonismo na F1, com os tempos de lendas como Juan Manuel Fangio e Ayrton Senna ficando cada vez mais distantes.

Mas, além da dupla de Brasil e Argentina, o momento é de boas notícias para a região. O mexicano Sergio Pérez retornará à F1 em 2026 com a Cadillac, que se tornará a 11ª equipe no grid da principal categoria do automobilismo mundial. - 'Futuro astro' - Bortoleto e Colapinto competirão no domingo no GP do Brasil, no circuito de Interlagos, com o britânico Lando Norris, da McLaren, defendendo a liderança do campeonato mundial. Em sua primeira temporada na F1, Bortoleto pontuou em cinco grandes prêmios, com o sexto lugar no GP da Hungria, em agosto, como sua melhor colocação. Na última corrida, o GP do México, terminou na décima posição.

Embora seus 19 pontos estejam distantes dos 97 do italiano Kimi Antonelli (Mercedes), ou dos 39 de Isack Hadjar (Racing Bulls), também novatos na categoria, o brasileiro tem recebido elogios por sua performance com um veículo mais modesto como o da Sauber, equipe que será rebatizada como Audi na próxima temporada. Seu impacto na F1, após ser campeão da F3 em 2023 e da F2 em 2024, "pode impulsionar outros pilotos" e "abrir horizontes" para o Brasil e a América Latina, comenta à AFP o jornalista brasileiro especializado Rodrigo Mattar, autor de livros como "Le Mans e suas histórias". Jonathan Wheatley, diretor esportivo da Sauber, exalta a "fantástica ética de trabalho" de Bortoleto: "ele mostra que será o futuro astro que esperamos que seja."

Colapinto, por sua vez, foi destaque em 2024. Embora tenha começado 2025 fora do grid, voltou a abrir caminho com a Alpine. O argentino tornou-se sensação em seu país, mas seu desempenho nesta temporada — na lanterna do campeonato de pilotos, sem pontos — deixou muito a desejar e seu futuro é incerto. A presença latino-americana aumentará em 2026 com a volta de Sergio Pérez, de 35 anos, vice-campeão da F1 em 2023 e piloto de longa trajetória. "É um esporte no qual há somente 20 [vagas], superprivilegiado [...], sobram poucos lugares para nós", comentou Colapinto à imprensa. "Ver que cada vez somos mais me enche de orgulho."

- Promessas na fila - Há promessas com aspirações de aumentar esta lista no futuro, como os brasileiros Rafael Câmara e Felipe Drugovich, o paraguaio Joshua Dürksen e o colombiano Sebastián Montoya, filho do ex-piloto de Williams e McLaren Juan Pablo Montoya. Câmara, de 20 anos, foi campeão da F3 este ano em sua temporada de estreia com a equipe Trident. Em 2026, correrá na F2 pela escuderia inglesa Invicta Racing.