Acidente com avião de carga deixa 9 mortos nos EUA

Pelo menos nove pessoas morreram e várias outras ficaram feridas quando um avião de carga da UPS caiu na terça-feira (4), pouco depois de decolar do Aeroporto Internacional de Louisville, no Kentucky, anunciou o governador nesta quarta-feira (5). O avião explodiu em chamas ao atingir negócios próximos ao aeroporto, lançando uma enorme coluna de fumaça preta no ar.

"Kentucky, mais notícias tristes vindas de Louisville. O número de mortos subiu para nove e pode aumentar. Neste momento, essas famílias precisam de suas orações, amor e apoio", escreveu o governador Andy Beshear no X. O acidente também deixou 11 pessoas feridas. O governador fará uma coletiva de imprensa às 13h30 (horário de Brasília). A Administração Federal de Aviação (FAA) informou que o voo 2976 da UPS caiu por volta das 17h15, horário local, e identificou a aeronave como um McDonnell Douglas MD-11 que fazia a rota do Kentucky para o Havaí. Imagens do local do acidente mostraram uma grande quantidade de destroços enquanto os bombeiros combatiam o incêndio causado pelo impacto.

Um prédio próximo parece ter sofrido alguns danos, possivelmente devido ao acidente. A causa está sendo investigada pela FAA e pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB). Imagens de vídeo amadoras transmitidas pela emissora local WLKY mostram o motor esquerdo do avião em chamas enquanto a aeronave avançava na pista tentando decolar, antes de explodir mais adiante em meio a uma grande coluna de fumaça preta.

O avião parou a cerca de 5 quilômetros do aeroporto, segundo a polícia. Os voos cancelados na noite de terça-feira foram retomados no Aeroporto Internacional Mohamed Ali de Louisville, anunciou o prefeito Craig Greenberg na manhã desta quarta-feira. A UPS suspendeu todas as operações de classificação de encomendas no aeroporto pelo segundo dia consecutivo.

Louisville é o principal centro de distribuição aérea da UPS nos Estados Unidos, de acordo com a empresa. - Paralisação orçamentária - O acidente ocorre em meio à paralisação governamental (shutdown) mais longa da história dos EUA, devido à falta de um acordo orçamentário no Congresso.