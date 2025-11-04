Tempestade mata nove pessoas no Nepal, incluindo alpinistas estrangeiros

Uma série de fortes tempestades de neve e uma avalanche no Himalaia mataram nove pessoas no Nepal, incluindo cinco alpinistas italianos e um francês, anunciaram as autoridades nesta terça-feira (4). Desde sexta-feira (31), dois incidentes foram registrados nas montanhas do país.

Na manhã de segunda-feira, uma avalanche arrastou 12 pessoas que estavam em um acampamento base do Yalung Ri, uma montanha de 5.630 metros de altura no leste do Nepal, e sete faleceram na tragédia. Entre as vítimas estão três italianos, um alemão, um francês e dois nepaleses, informou à AFP Phurba Tenjing Sherpa, da agência Dreamers Destination, que organizou a expedição. Phurba disse que viu "os sete corpos" e informou que as operações prosseguiam para recuperar os corpos. A agência de Phurba havia organizado a expedição para três das sete vítimas.

Dois franceses, dois nepaleses e um quinto alpinista cuja nacionalidade é desconhecida foram resgatados na manhã de terça-feira, afirmou Gyan Kumar Mahato, policial do distrito de Dolakha. Outro acidente deixou dois mortos no oeste do Nepal. Stefano Farronato e Alessandro Caputo, dois alpinistas italianos, faleceram durante fortes nevascas no momento em que escalavam a montanha Panbari, informou o Ministério das Relações Exteriores da Itália em um comunicado. Eles integravam uma expedição de três membros, que não conseguiram fazer contato com as autoridades desde sexta-feira. O líder do trio, que estava no acampamento base, foi resgatado no domingo por um helicóptero.