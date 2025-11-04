Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tempestade mata nove pessoas no Nepal, incluindo alpinistas estrangeiros

Tempestade mata nove pessoas no Nepal, incluindo alpinistas estrangeiros

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Uma série de fortes tempestades de neve e uma avalanche no Himalaia mataram nove pessoas no Nepal, incluindo cinco alpinistas italianos e um francês, anunciaram as autoridades nesta terça-feira (4). 

Desde sexta-feira (31), dois incidentes foram registrados nas montanhas do país.

Na manhã de segunda-feira, uma avalanche arrastou 12 pessoas que estavam em um acampamento base do Yalung Ri, uma montanha de 5.630 metros de altura no leste do Nepal, e sete faleceram na tragédia.

Entre as vítimas estão três italianos, um alemão, um francês e dois nepaleses, informou à AFP Phurba Tenjing Sherpa, da agência Dreamers Destination, que organizou a expedição.

Phurba disse que viu "os sete corpos" e informou que as operações prosseguiam para recuperar os corpos.

A agência de Phurba havia organizado a expedição para três das sete vítimas.

Dois franceses, dois nepaleses e um quinto alpinista cuja nacionalidade é desconhecida foram resgatados na manhã de terça-feira, afirmou Gyan Kumar Mahato, policial do distrito de Dolakha.

Outro acidente deixou dois mortos no oeste do Nepal. Stefano Farronato e Alessandro Caputo, dois alpinistas italianos, faleceram durante fortes nevascas no momento em que escalavam a montanha Panbari, informou o Ministério das Relações Exteriores da Itália em um comunicado. 

Eles integravam uma expedição de três membros, que não conseguiram fazer contato com as autoridades desde sexta-feira. O líder do trio, que estava no acampamento base, foi resgatado no domingo por um helicóptero.

Com oito das 10 montanhas mais altas do mundo, incluindo o Everest, o Nepal recebe todos os anos centenas de alpinistas e excursionistas.

As expedições de outono (hemisfério norte) no Himalaia são menos populares devido aos dias mais curtos e frios, ao terreno coberto de neve e à janela de tempo mais curta para as escaladas em comparação com a temporada de primavera (hemisfério norte).

Na semana passada, o ciclone Montha provocou chuvas e nevascas em todo o Nepal, bloqueando alpinistas e turistas em rotas de 'trekking' muito frequentadas no Himalaia.

str-pm/juf/bfi/pb/jvb/fp

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar