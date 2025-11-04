Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nova York vota para prefeito com socialista Mamdani como favorito

Autor Gregory WALTON
Tipo Notícia

Os nova-iorquinos comparecem às urnas nesta terça-feira (4) com o esquerdista muçulmano Zohran Mamdani como favorito à prefeitura da maior cidade dos Estados Unidos, o que antecipa uma frente de oposição democrata contra um beligerante Donald Trump.

A ascensão vertiginosa de Mamdani, um legislador local de 34 anos, domina as manchetes e as intenções de votos na 'Big Apple'. O presidente Trump o chama de "comunista" e ameaça bloquear recursos federais para a cidade em caso de vitória do democrata.

Nascido em Uganda em uma família de origem indiana e naturalizado americano, Mamdani se descreve sem rodeios como socialista e fez campanha com a promessa de reduzir os custos de vida para os nova-iorquinos comuns. Na pesquisa mais recente AtlasIntel, ele liderava as intenções de voto com 41%.

O ex-governador estadual Andrew Cuomo, acusado de agressão sexual e que concorre como independente após perder as primárias do Partido Democrata para Mamdani, tinha 34% na pesquisa.

O candidato republicano Curtis Sliwa, fundador do grupo de vigilância anticrime 'Guardian Angels', tinha 24%, índice que pode influenciar a votação caso um número considerável de seus apoiadores decida apostar no voto útil em Cuomo. 

Os locais de votação abriram às 6h00 locais (8h00 de Brasília) e devem fechar às 21h00 (23h00 de Brasília).

Cuomo pediu nas redes sociais um voto na "experiência para alcançar a mudança, pela segurança pública e pela oportunidade econômica".

Na votação antecipada, que terminou no domingo, mais de 735.000 pessoas apresentaram seus votos, um recorde segundo os funcionários eleitorais.

O atual prefeito de NY, Eric Adams, eleito em 2021, desistiu da tentativa de reeleição após uma série de escândalos e acusações de corrupção. Adams anunciou apoio a Cuomo, de 67 anos.

- "Confronto político" - 

Em um último esforço para obter votos, Mamdani percorreu clubes noturnos da cidade com seu característico terno escuro durante o fim de semana de Halloween.

Se for eleito, ele se tornará o primeiro prefeito muçulmano da vibrante Nova York, conhecida por sua diversidade cultural. Mamdani discursou em árabe para seus apoiadores em um vídeo recente, o que irritou os republicanos de extrema direita. 

Cuomo visitou os cinco distritos da cidade na segunda-feira, enquanto Sliwa caminhou pelas ruas com sua mensagem de "linha dura contra o crime".

A disputa eleitoral se concentrou no crescente custo de vida em Nova York, no crime e em como cada candidato poderá conviver com Trump.

Grant Reeher, professor de Ciências Políticas da Universidade de Syracuse, afirma que uma vitória de Mamdani estabeleceria um "confronto" com o presidente.

"Trump tratará a cidade de Nova York de maneira mais agressiva", disse. "Haverá algum tipo de confronto político".

Também nesta terça-feira, os estados da Virgínia e de Nova Jersey celebram eleições para definir seus governadores, consideradas indicadores ainda mais críticos do estado de ânimo político nos Estados Unidos, quase 10 meses após o início do segundo mandato do magnata republicano.

Uma vitória democrata nos dois estados seria encarada como um sinal de que a oposição está ressurgindo, antes das eleições de meio de mandato do próximo ano, que determinarão qual partido terá maioria no Congresso.

