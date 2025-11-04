Maior emissor, mas recordista em energia renovável: o balanço climático da China

A China é o maior emissor mundial de gases de efeito estufa que ameaçam o planeta, mas também é o país com o maior número de fontes de energia renovável instaladas e o maior número de veículos elétricos em circulação. A AFP analisa os compromissos climáticos do gigante asiático antes da COP30, a conferência climática que começa na próxima semana em Belém, no Pará:

- Emissões - A China emite mais de 30% dos gases de efeito estufa globais, o que representa aproximadamente 15,6 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente (GtCO2e) em 2024, segundo os dados mais recentes da ONU. Tanto suas emissões totais históricas quanto suas emissões per capita permanecem menores que as dos Estados Unidos, mas estão se aproximando rapidamente. Quase 60% da eletricidade gerada na China no ano passado foi procedente do carvão, uma das principais fontes de poluição, embora grandes instalações de energia renovável ajudem a suprir sua nova demanda.

O país também é líder no mercado de veículos elétricos, respondendo por mais de 70% da produção global. Quase metade de todos os carros novos na China eram veículos elétricos à bateria ou híbridos plug-in em 2024, segundo a Agência Internacional de Energia. - Objetivos de redução - Em setembro, Pequim anunciou as primeiras metas quantificáveis de redução de gases de efeito estufa, comprometendo-se a cortar as emissões em 7% a 10% até 2035.

Mas não estabeleceu um ano de referência a partir do qual medir os cortes. Especialistas apontam que o país asiático precisa reduzir as emissões em cerca de 30% na comparação com os níveis de 2023 para evitar que as temperaturas globais subam mais de 1,5°C acima dos níveis pré-industriais. No entanto, há esperança de que a China "prometa pouco, mas entregue muito", como já fez com algumas metas anteriores, incluindo as relacionadas às energias renováveis. Pequim já havia se comprometido a atingir o pico de emissões em 2030 e a alcançar a neutralidade do carbono três décadas depois. Alguns analistas acreditam que as emissões já atingiram o pico ou estão prestes a atingi-lo, graças ao aumento do uso de energias renováveis e nucleares.

- Metas de energias renováveis – O roteiro climático oficial da China, divulgado esta semana, reafirmou as metas anunciadas em setembro pelo presidente Xi Jinping. O plano foi saudado pelo chefe do clima da ONU, Simon Stiell, como "um momento significativo" no "esforço coletivo pelo clima".