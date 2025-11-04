Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lula afirma que COP30 de Belém será "a melhor de todas"

Autor Anna PELEGRI
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prometeu nesta terça-feira (4) que a COP30, que será inaugurada na próxima semana em Belém do Pará, "será a melhor de todas", apesar dos ventos contrários à luta climática, em entrevista concedida a agências internacionais, entre elas a AFP.

Anfitrião da cúpula de chefes de Estado e de governo que ocorrerá antes, na quinta e na sexta-feira, em Belém, Lula, de 80 anos, lançou, contudo, um alerta: acabaram-se as palavras, é hora de agir.

O presidente empenhou-se em organizar a conferência climática da ONU, entre 10 e 21 de novembro, na maior floresta tropical do planeta, apesar de todos os desafios logísticos.

A chegada de cerca de 50 mil visitantes causou caos na hospedagem em Belém, com preços muito elevados que geraram preocupação sobre a possível exclusão de países pobres.

"Quando nós decidimos fazer a COP aqui no estado do Pará, a gente já sabia das condições do estado, já sabia das condições da cidade (...) E a gente decidiu fazer aqui porque a gente não queria comodidades, nós queríamos desafios. E nós queríamos que o mundo viesse conhecer a Amazônia", explicou.

Durante a entrevista, Lula abordou as negociações que mantém com os Estados Unidos para que Donald Trump suspenda as tarifas punitivas impostas ao Brasil, assim como a campanha de ataques de Washington contra supostas narcolanchas próximas à Venezuela.

Além disso, classificou de "matança" a megaoperação policial contra o crime organizado realizada na semana passada no Rio, que deixou 121 mortos — a mais letal da história do país.

A seguir, trechos da entrevista, editados para melhor compreensão:

Pergunta: A luta contra a mudança climática atravessa um momento muito difícil, com o mundo concentrado em outros assuntos, como a guerra comercial, e com os alertas científicos de que o planeta caminha para um aquecimento superior à meta de 1,5ºC. Como evitar que esta COP seja um fracasso?

Resposta: "Tenho certeza que nós vamos fazer a melhor COP de todas as COPs já realizadas até hoje. Nós queremos ver se é possível inaugurar uma nova fase da COP de implementação, porque é o seguinte: chega de discussão, agora tem que implementar o que nós adjetivamos."

P: Quais serão as prioridades desta COP30?

R: "Nós temos interesse aqui em uma coisa nova (...) que é o famoso programa de TFFF [sigla em inglês], ou seja, Florestas Tropicais para Sempre. É um fundo em que não será uma doação, é um fundo de investimento. E o Brasil, quando anunciou esse fundo, já depositou 1 bilhão de dólares [R$ 5,35 bilhões].

É um fundo que vai trazer rentabilidade para o investidor, e uma parte dessa rentabilidade vai financiar os países que mantêm sua floresta em pé.

Nossa ideia de propósito é a criação de um Conselho do Meio Ambiente. Um órgão ligado [à ONU], com um pouco mais de poder, para, ao decidir uma decisão aqui, esse conselho poder viajar no mundo acompanhando os resultados.

A ideia é propor o mapa do caminho, porque a gente fala, fala, fala na diminuição dos combustíveis fósseis. Então o que nós queremos é começar uma discussão para saber se, numa linha de tempo, quando é que a gente pode prever que o mundo está preparado para ser livrado com diminuição.

Não é uma coisa fácil."

P: O governo é acusado de contradizer sua política ambiental com a recente aprovação de um projeto da Margem Equatorial de exploração de petróleo próximo à foz do rio Amazonas. Como o senhor justifica essa decisão?

R: "[Se eu fosse] um líder falso e mentiroso, eu esperaria passar a COP para anunciar. Se a gente encontrar um petróleo que se pensa que tem, vai ter que começar tudo outra vez para dar uma licença. E pode ficar certo de uma coisa: quando eu não existir mais, o povo brasileiro existirá, e nós iremos fazer, se tiver que explorar, da forma mais cuidadosa que alguém pode fazer. Nós não vamos colocar em risco uma coisa que nós acreditamos que faz bem para a humanidade."

P: O senhor está preocupado com a operação dos Estados Unidos contra supostas narcolanchas próximas às costas da Venezuela?

R: "Os americanos poderiam estar tentando ajudar esses países [no combate ao tráfico de drogas], não tentando ficar atirando contra esses países. Não, eu não quero que a gente chegue a uma invasão terrestre.

Eu disse ao presidente Trump que um problema político a gente não resolve com armas. A gente resolve com diálogos. Então, se está faltando diálogo, eu me coloquei à disposição, naquilo que entenderem que o Brasil possa ajudar. Nós temos todo o interesse de ajudar. Nós não desejamos, nós não queremos conflito na América do Sul."

P: No mês passado, o senhor se reuniu com o presidente Trump em Kuala Lumpur e demonstrou otimismo em resolver rapidamente a questão das tarifas punitivas que os Estados Unidos impuseram ao Brasil. Como seguem as negociações?

R: "Houve a primeira reunião. E agora o meu ministro das Relações Exteriores [Mauro Vieira], o meu vice-presidente da República [Geraldo Alckmin], o meu ministro da Fazenda [Fernando Haddad] estão preparados para marcar uma nova reunião. Se for o caso, irão a Washington para negociar.

Então, vamos terminar a COP. Se não tiver tido a reunião, eu não terei nenhum problema de ligar para o presidente Trump, não terei nenhum problema de ir a Washington, não terei nenhum problema de ir a Nova York e espero que ele não tenha nenhum problema de vir ao Brasil."

P: Como o senhor avalia a megaoperação policial contra o crime organizado que deixou 121 mortos na semana passada no Rio de Janeiro e provocou indignação de organismos como a ONU?

R: "Houve a matança. Eu acho que é importante a gente verificar em que condições ela se deu. Nós temos até agora uma versão contada pela Política, contada pelo governo do Estado. E tem gente que quer saber se tudo aquilo aconteceu do jeito que eles falam. Mas do ponto de vista da função de Estado, eu acho que ela foi desastrosa."

