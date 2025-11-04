Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA: Democrata Abigail Spanberger é eleita governadora da Virgínia

EUA: Democrata Abigail Spanberger é eleita governadora da Virgínia

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A democrata Abigail Spanberger foi eleita nesta terça-feira governadora da Virgínia, Estado localizado na costa leste dos Estados Unidos, ao derrotar a republicana Winsome Earle-Sears. Com a vitória, Spanberger se torna a primeira mulher a comandar o Estado e dá aos democratas um impulso político antes das eleições legislativas de 2026.

Ex-agente da CIA e ex-deputada federal, Spanberger, de 46 anos, venceu com uma campanha centrada em questões econômicas e na defesa dos direitos reprodutivos, em contraste com as políticas do presidente americano, Donald Trump. Ela sucederá o republicano Glenn Youngkin, revertendo o controle partidário do governo estadual.

A adversária, Earle-Sears, de 61 anos, teria sido a primeira mulher negra a governar um Estado americano. A derrota marca novo revés para republicanos alinhados ao trumpismo. Com a vitória, Spanberger poderá contar com maioria democrata no Legislativo estadual, o que pode facilitar a aprovação de sua agenda.

(Fonte: Associated Press).

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar