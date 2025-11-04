EUA: Democrata Abigail Spanberger é eleita governadora da Virgínia

A democrata Abigail Spanberger foi eleita nesta terça-feira governadora da Virgínia, Estado localizado na costa leste dos Estados Unidos, ao derrotar a republicana Winsome Earle-Sears. Com a vitória, Spanberger se torna a primeira mulher a comandar o Estado e dá aos democratas um impulso político antes das eleições legislativas de 2026.

Ex-agente da CIA e ex-deputada federal, Spanberger, de 46 anos, venceu com uma campanha centrada em questões econômicas e na defesa dos direitos reprodutivos, em contraste com as políticas do presidente americano, Donald Trump. Ela sucederá o republicano Glenn Youngkin, revertendo o controle partidário do governo estadual.