Cristiano Ronaldo revela que planeja se aposentar 'em breve'

O astro português Cristiano Ronaldo revelou em uma entrevista com o jornalista britânico Piers Morgan publicada nesta terça-feira (4) que planeja se aposentar "em breve". "Será em breve, mas acho que estarei preparado", disse o jogador de 40 anos ao ser perguntado sobre quando pensa em pendurar as chuteiras.

"Será difícil, claro. Será complicado? Sim. Provavelmente vou chorar, sim. Sou uma pessoa aberta. Será muito, muito difícil", admitiu. "Mas venho me preparando para o meu futuro desde os 25, 26 ou 27 anos. Então acho que serei capaz de suportar a pressão", acrescentou. Cristiano Ronaldo, autor de 952 gols em sua carreira, é um dos jogadores mais vitoriosos da história do futebol. No final de junho, ele renovou seu contrato com o Al-Nassr até 2027. O português acredita que poderá viver sem o futebol, e confessou que deseja se concentrar na família e em outras áreas de interesse.

"Nada poderá se comparar com a adrenalina que existe no futebol ao marcar um gol", disse 'CR7'. "Mas tudo tem um começo e um fim. Tenho outras paixões. Terei mais tempo para mim, terei mais tempo para minha família e para educar meus filhos". "Quero acompanhar o Cristiano Junior porque ele está numa idade em que as crianças fazem coisas estúpidas. Eu era igual. Mateo também ama futebol". "Quero fazer mais coisas divertidas. Adoro jogar pádel com os meus melhores amigos. Estamos ficando muito bons nisso", revelou.

Depois de ter iniciado a carreira no Sporting de Lisboa, Cristiano passou por Manchester United, Real Madrid e Juventus. Em sua primeira passagem pelo United, venceu três vezes a Premier league e levantou sua primeira Liga dos Campeões, entre outros troféus. Com o Real Madrid, conquistou mais quatro vezes a Champions e duas vezes o Campeonato Espanhol. Individualmente, foi premiado com a Bola de Ouro cinco vezes.