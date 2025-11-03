Principal arma de Trump, tarifas vão a julgamento na Suprema Corte

A Suprema Corte dos Estados Unidos inicia, na quarta-feira (5), as audiências sobre a política tarifária do presidente Donald Trump, sua arma comercial e diplomática mais poderosa para impor sua visão ao resto do mundo. Este é um caso que ataca o núcleo da agenda econômica do mandatário republicano.

Desde seu retorno à Casa Branca, em janeiro, Trump invocou poderes econômicos de emergência para impor tarifas "recíprocas" sobre práticas comerciais consideradas injustas por Washington. Também impôs tarifas específicas aos principais parceiros comerciais dos Estados Unidos: México, Canadá e China. Mas essas tarifas aduaneiras, um importante pilar de sua política comercial "America First", foram impugnadas rapidamente na Justiça. Em maio, um tribunal decidiu que Trump excedeu sua autoridade ao impôr as tarifas, embora um recurso de seu governo tenha permitido que elas permanecessem temporariamente em vigor.

Em seguida, em agosto, um tribunal de apelações federal decidiu por 7-4 que as tarifas eram ilegais, confirmando a decisão do tribunal inferior, o que fez Trump levar a disputa à Suprema Corte. A decisão do mais alto tribunal do país terá uma enorme repercussão, mas a sentença pode demorar meses. De maioria conservadora, a Suprema Corte pode considerar as tarifas ilegais, já que elas são prerrogativa do Congresso.

Os juízes podem considerar as demandas de Trump válidas. O presidente considera que essa política de represálias comerciais é uma ferramenta essencial de seus poderes presidenciais. Do outro lado, estão em jogo bilhões de dólares em receitas aduaneiras que o governo já arrecadou. A decisão da Suprema Corte deixará de fora de seu alcance as tarifas específicas por setor que Trump impôs, com as do aço, do alumínio e a dos automóveis.

- Ameaça existencial - Os especialistas previram um grande impacto das tarifas na inflação, o que não se materializou. Mas as empresas, especialmente as pequenas, dizem que estão absorvendo a maior parte dos custos adicionais. "Essas tarifas ameaçam a própria existência de pequenas empresas como a minha, dificultam a sobrevivência, sem falar do crescimento", declarou à imprensa Victor Schwartz, um dos demandantes, antes da abertura das audiências.