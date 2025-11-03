Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Australiana que matou família de esposo com cogumelos recorre de condenação

A australiana Erin Patterson, condenada pelo assassinato de três pessoas com fungos tóxicos, apresentou um recurso para reverter as sentenças, informou a imprensa local.

Patterson, de 51 anos, foi condenada à prisão perpétua em um julgamento de grande repercussão midiática pelo assassinato, em 2023, dos pais e de uma tia de seu esposo, de quem estava separada.

Veículos locais como a emissora de televisão nacional ABC e o jornal Sydney Morning Herald reportaram na noite desta segunda-feira (3) que os advogados de Patterson apresentaram um recurso e este foi aceito pela Corte de Apelação.

Sua defesa não explicou os motivos da apelação.

Patterson foi sentenciada em setembro e o juiz indicou que ela estaria elegível para a liberdade condicional depois de 33 anos.

Em mais de dois meses de julgamento, Patterson garantiu que o prato de carne que havia preparado para seus convidados foi envenenado acidentalmente com "Amanita phalloides", chamado de cogumelo da morte, um dos mais tóxicos e letais do mundo.

Contudo, um júri formado por 12 pessoas a considerou responsável pelo assassinato dos pais de seu esposo Simon, Don e Gail Patterson, e também de uma tia dele, Heather Wilkinson, em sua casa de Leongatha, em Victoria.

Além disso, ela foi declarada culpada de tentar matar Ian, o esposo de Heather.

Simon também foi convidado para o almoço mortal, mas desistiu após avisar à esposa, em uma mensagem de texto, que se sentiria desconfortável de participar.

A relação do casal passava por dificuldades. Apesar de seguirem casados no papel, estavam separados e brigavam pelas contribuições de Simon para a pensão alimentícia do filho.

