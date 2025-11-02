Trump diz que não descarta ação militar na Nigéria

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo (2) que considerava diversas opções militares na Nigéria, após ameaçar intervir devido ao assassinato de cristãos no país africano.

Questionado por um repórter da AFP a bordo do Air Force One sobre se contemplava o envio de tropas americanas à Nigéria ou ataques aéreos, Trump respondeu: "Pode ser, quer dizer, muitas coisas; estou considerando muitas coisas".