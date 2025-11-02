Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump afirma que Xi entende as 'consequências' caso a China invada Taiwan

Autor AFP
Tipo Notícia

O presidente americano, Donald Trump, afirmou que seu homólogo chinês, Xi Jinping, compreende as consequências de uma invasão a Taiwan, embora tenha se recusado a dizer especificamente se os Estados Unidos defenderiam a ilha, segundo um trecho de uma entrevista que a CBS News exibirá neste domingo (2).

Questionado se ordenaria a intervenção das forças americanas caso a China tomasse medidas militares contra Taiwan, Trump respondeu: "Eles descobrirão se isso acontecer, e ele entende a resposta". Acrescentou que os líderes chineses "conhecem as consequências".

eua china

