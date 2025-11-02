Sabalenka confirma favoritismo contra Paolini e estreia com vitória no WTA Finals

Sabalenka fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-1, em uma hora e dez minutos.

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, estreou com vitória no WTA Finals ao bater neste domingo (2) a italiana Jasmine Paolini (N.8).

A bielorrussa, que busca seu primeiro título no Finals, consegue assim sua terceira vitória sobre Paolini nesta temporada.

"Estou feliz por ter mantido o foco durante todo o jogo. Mesmo tendo perdido meu serviço uma vez, mantive o controle do jogo", comemorou Sabalenka.

A bielorrussa assume a liderança do grupo "Steffi Graf" da competição, antes do duelo entre as americanas Coco Gauff (N.3) e Jessica Pegula (N.5) ainda neste domingo.

