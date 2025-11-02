O que se sabe sobre ataque com faca que deixou 10 feridos em trem no Reino Unido

A polícia britânica descartou, neste domingo (2), uma motivação terrorista no ataque com faca que deixou pelo menos dez pessoas feridas em um trem no leste da Inglaterra, e pelo qual dois suspeitos britânicos foram presos. Esses são os principais elementos conhecidos até o momento:

- Como ocorreu o ataque - O ataque ocorreu em um trem que partiu de Doncaster, no norte da Inglaterra, às 18h25 GMT (15h25 de Brasília) de sábado, com destino à estação King's Cross, em Londres. A Polícia de Transportes britânica declarou que policiais locais "embarcaram no trem e prenderam duas pessoas". Todo o incidente ocorreu em um intervalo de oito minutos. Dez pessoas foram levadas para o hospital, nove delas em estado muito grave, segundo a Polícia de Transportes.

Na manhã de domingo, quatro dos feridos receberam alta do hospital, mas os outros dois permanecem em estado grave, informou o superintendente John Loveless, chefe da Polícia de Transportes. Segundo um passageiro citado pela Sky News, a polícia usou uma arma de choque na plataforma para imobilizar um homem armado com um facão. O rei Charles III também disse estar "absolutamente horrorizado e comovido" com o ataque. "Compartilhamos profundamente a dor de todos os afetados e de suas famílias", disse ele em um comunicado publicado nas redes sociais.

No dia anterior, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, classificou o incidente como "terrível" e "profundamente preocupante". - "Sangue por toda parte" - Os relatos dos passageiros descrevem a violência do ataque.

Uma testemunha, citada por diversos veículos de comunicação, disse ter visto um homem correndo pelo vagão do trem, com o braço coberto de sangue, gritando: "Eles têm uma faca!". Outra disse ter visto "sangue por toda parte". Olly Foster, citada pela BBC, relatou que a princípio pensou se tratar de uma brincadeira, por ser Halloween, quando ouviu os passageiros gritando: "Corram! Tem um cara esfaqueando todo mundo!". - Dois presos -