Morte se torna um negócio rentável em uma Coreia do Sul envelhecida e solitária

Em uma sala de aula em Busan, na Coreia do Sul, alunos aprendem a colocar corpos em caixões, preparando-se para se tornarem os novos agentes funerários de um país onde as pessoas vivem, envelhecem e morrem cada vez mais sozinhas. Muitas pessoas escolhem essa profissão devido à rápida mudança demográfica que afeta a quarta maior economia da Ásia. Quase metade da população da Coreia do Sul tem 50 anos ou mais e a taxa de natalidade é uma das mais baixas do mundo.

Em uma sala de aula do Instituto de Ciência e Tecnologia na cidade de Busan, no sudeste do país, alunos envolvem delicadamente um manequim em tecidos tradicionais, alisando as dobras como se o falecido fosse real, antes de colocá-lo com cuidado em um caixão. "Com o envelhecimento da nossa sociedade, imaginei que a demanda por esse tipo de trabalho só aumentaria", explicou Jang Jin-yeong, um estudante de administração funerária de 27 anos. Im Sae-jin, um colega de 23 anos, escolheu essa profissão após a morte de sua avó. "No funeral dela, vi o quão maravilhosamente preparada ela estava para sua última despedida", relatou. "Me senti profundamente grato".

- "Como retratos" - Cada vez mais pessoas vivem e morrem sozinhas na Coreia do Sul, onde os lares com apenas uma pessoa representam cerca de 42%. A situação chegou a tal ponto que surgiu uma nova profissão: a de faxineiro que limpa casas após a morte de seus moradores.

Cho Eun-seok, um ex-músico clássico de 47 anos, já limpou inúmeras casas cujos moradores faleceram, às vezes meses depois. Centenas de garrafas de soju — uma bebida alcoólica tradicional — cuidadosamente lacradas e caixas de presente empoeiradas que nunca foram abertas... suas casas são "como retratos", disse ele à AFP. Os dados sobre essas mortes solitárias incluem os suicídios, sendo a Coreia do Sul o país desenvolvido com a maior taxa. E não acontece apenas nas residências: Cho começou a receber ligações de locadoras de veículos para limpar carros em que clientes tiraram a própria vida.

Diante dessa situação, o homem decidiu desenvolver um dispositivo para detectar sinais de mortes sem assistência que, em sua opinião, podem prejudicar o meio ambiente, causar infestações de pragas e forçar o descarte de todos os pertences de uma casa. No verão, o cheiro de decomposição se espalha rapidamente. "Em três dias, o cheiro se instala em todos os lugares (...) e nada pode ser salvo", afirmou.