Milei nomeia Diego Santilli para ministro do Interior da Argentina

O presidente da Argentina, Javier Milei, anunciou a escolha do deputado eleito Diego Santilli para o cargo de ministro do Interior, em meio ao esforço para estreitar as relações com o Congresso após as eleições de meio de mandato.

"Diego será quem iniciará as conversas com governadores e parlamentares para poder articular com o Congresso Nacional cada um dos consensos necessários para as reformas que virão no futuro", disse Milei em registro na sua conta no X neste domingo, 2.