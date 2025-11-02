Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Milei nomeia Diego Santilli para ministro do Interior da Argentina

Autor Agência Estado
O presidente da Argentina, Javier Milei, anunciou a escolha do deputado eleito Diego Santilli para o cargo de ministro do Interior, em meio ao esforço para estreitar as relações com o Congresso após as eleições de meio de mandato.

"Diego será quem iniciará as conversas com governadores e parlamentares para poder articular com o Congresso Nacional cada um dos consensos necessários para as reformas que virão no futuro", disse Milei em registro na sua conta no X neste domingo, 2.

A escolha ocorre após a renúncia de Lisandro Catalán do cargo de ministro do Interior.

Milei também anunciou na sexta-feira a nomeação de Manuel Adorni, seu porta-voz, como novo chefe de gabinete, após a saída de Guillermo Francos, que também renunciou ao posto.

As mudanças fazem parte da nova fase do governo de Milei após eleições legislativas de meio de mandato confirmarem o governo como a principal força política do país.

Argentina Javier Milei

