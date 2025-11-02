Explosão em supermercado no México mata ao menos 23 pessoas

De acordo com relatório preliminar das autoridades, entre as vítimas estão, pelo menos, seis menores, duas mulheres grávidas, vários idosos e funcionários. O governo local expressou, através das redes sociais, condolências aos familiares das vítimas e garantiu que a administração local vai prestar apoio a todos os afetados."Infelizmente, mineiros estão entre as vítimas", disse o governador do estado de Sonora, Alfonso Durazo, num vídeo publicado nas redes sociais. "Ordenei uma investigação completa e transparente para apurar as causas do acidente e determinar os responsáveis”, acentuou.

Inalação de gases

O acidente ocorreu em Hermosillo, capital do estado de Sonora. O procurador-geral do estado, Gustavo Salas, indicou que a maioria das vítimas morreu por inalação de gases tóxicos.

"A hipótese em estudo é que foi acidental, e a investigação está centrada num transformador que estava no interior da loja", declarou a Procuradoria de Sonora. "Mas não descartamos nenhuma pista".



"Assim que os bombeiros permitirem o acesso ao interior, enquanto continuam a remover os escombros, e assim que a estrutura for inspecionada e os peritos puderem entrar com segurança, será possível determinar com precisão as causas do incêndio e, se necessário, corroborar a linha de investigação", finalizou a autoridade judicial.

