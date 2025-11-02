Ex-príncipe Andrew perderá sua última patente militar

Andrew já havia perdido seus títulos militares honorários em 2022, por decisão de sua mãe, a falecida rainha Elizabeth II, após ser processado por Virginia Giuffre, a principal acusadora do criminoso sexual americano Jeffrey Epstein.

O governo britânico anunciou, neste domingo (2), que irá retirar o título honorário de vice-almirante do ex-príncipe Andrew, a última patente militar que ele ainda possuía.

Na quinta-feira, o rei Charles III retirou todos os títulos e honrarias reais restantes de seu irmão, em meio à indignação no Reino Unido pelos vínculos de Andrew com Epstein.

"Andrew renunciou aos cargos honorários que ocupava nas Forças Armadas (...). Guiados mais uma vez pelo rei, estamos agora trabalhando para remover o último título de vice-almirante que ele ainda possui", disse o secretário de Defesa, John Healey, à BBC.

Healey afirmou que o governo também se guiará pela opinião do rei sobre se Andrew deve ou não perder suas medalhas militares.

O ex-príncipe sempre negou ter abusado sexualmente de Giuffre, que afirmou em suas memórias póstumas, publicadas em outubro, ter sido forçada a fazer sexo com ele em três ocasiões, duas delas quando tinha apenas 17 anos.