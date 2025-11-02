Defesa belga aciona investigação após novo avistamento de drone sobre base sensível da OTAN

O ministro da Defesa, Theo Francken, confirmou no sábado, 1º, o novo incidente, que ocorreu um dia depois de outro drone ser detectado na mesma área. A base é considerada uma das instalações militares mais sensíveis do país.

As autoridades belgas abriram uma investigação após um segundo drone suspeito de ser russo ter sido avistado sobre a Base Aérea de Kleine Brogel, no norte da Bélgica, em menos de 24 horas.

Segundo especialistas, Kleine Brogel é amplamente vista como um dos locais europeus que abrigariam armas nucleares dos Estados Unidos, dentro do acordo de compartilhamento nuclear da OTAN - embora o governo belga nunca tenha confirmado oficialmente essa informação. Após o segundo avistamento, um helicóptero da polícia foi acionado para perseguir o drone, mas não conseguiu interceptá-lo.

De acordo com fontes próximas à investigação, os voos ocorreram durante a noite, o que impediu as autoridades de identificar o modelo ou a origem do equipamento. "Este não foi um trabalho de amadores, mas de pilotos experientes", afirmou Francken em postagem nas redes sociais, sem fornecer mais detalhes sobre os possíveis autores.

Os episódios aumentam as preocupações de segurança dentro da OTAN, que tem relatado diversos avistamentos de drones não identificados em países europeus nos últimos meses. Em setembro, os aeroportos de Copenhague e Oslo chegaram a suspender operações temporariamente após casos semelhantes.

Embora a origem dos dispositivos ainda não tenha sido confirmada, autoridades de defesa europeias suspeitam de operações de espionagem russas.