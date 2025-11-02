Alta do ouro impulsiona nova febre na Califórnia

Matt James coleciona pepitas douradas e outros tesouros há anos, explorando as colinas e rios da Califórnia. Mas com a crescente valorização do ouro, ele encontrou uma verdadeira mina em outra área: suas redes sociais. O metal precioso passou por altos e baixos, mas seu preço praticamente dobrou nos últimos dois anos, chegando perto da máxima histórica de 4.300 dólares (23.149 reais) a onça em outubro.

"Minhas redes sociais definitivamente estão vendo um aumento no tráfego", disse James à AFP durante uma de suas excursões no norte da Califórnia, região que vivenciou a "Corrida do Ouro" há mais de um século. Esse aumento de visualizações e as comissões que ele recebe com a venda de produtos usados em sua prospecção se tornaram uma fonte de renda extra para este gerente de projetos de 34 anos. "Não estou ficando rico, mas certamente paga pelo meu passatempo e minha paixão, e também pelos meus equipamentos", comentou o apresentador do canal do YouTube Mountaineer Matt, cujos vídeos acumularam dezenas de milhares de visualizações. "A pergunta que todos sempre fazem é 'onde encontrar ouro?' Infelizmente, é a pergunta que ninguém quer responder", explica James.

"O ouro é muito, muito difícil de encontrar, e todos querem manter isso em segredo", acrescenta. James não perdeu a esperança de encontrar "a grande pepita", mas diz estar ciente de que a situação está longe do boom da mineração de 1849, quando milhares de homens vieram de todos os lugares para explorar a chamada "Mother Lode". Ele afirma, no entanto, que o ouro ainda está presente na região e que ferramentas cada vez mais especializadas são essenciais para extraí-lo.

- "Crescimento tremendo" - É nesse nicho que Cody Blanchard, fundador da microempresa Heritage Gold Rush, que transformou seu hobby em negócio, encontrou seu espaço. "Vendo uma gama de produtos, desde as ferramentas básicas necessárias para ir ao rio e garimpar ouro (...) até uma grande variedade de detectores de metal" que podem custar milhares de dólares, explica ele.

O profissional da saúde de 35 anos, que também oferece passeios guiados de garimpo, triplicou suas descobertas de ouro, de uma onça para pouco mais de três por ano, graças a essas ferramentas. "Mas, como negócio, vi um crescimento tremendo em um curto período de tempo", disse ele, referindo-se às vendas, mais lucrativas. As duas linhas de produtos se complementam, afirma Blanchard: detectores mais modernos encontram mais ouro, o que, por sua vez, é a melhor propaganda.