Ucrânia afirma ter atingido oleoduto perto de Moscou que abastece forças russas

As forças ucranianas atingiram um importante oleoduto na região de Moscou que abastece o Exército russo, informou o serviço de inteligência militar da Ucrânia neste sábado, 1º. O ataque ocorre em meio a uma campanha russa de bombardeios massivos com drones e mísseis à infraestrutura energética da Ucrânia. A operação foi realizada na noite de sexta-feira, 31, de acordo com um comunicado no canal de mensagens Telegram. A agência, conhecida pela sigla HUR, descreveu o ataque como um "golpe sério" à logística militar da Rússia.

A HUR disse que suas forças atingiram o oleoduto Koltsevoy, que se estende por 400 quilômetros e abastece o exército russo com gasolina, diesel e combustível de aviação proveniente das refinarias de Ryazan, Nizhny Novgorod e Moscou. A operação, que teve como alvo infraestruturas perto do distrito de Ramensky, destruiu as três linhas de combustível, informou a HUR. O oleoduto tinha capacidade para transportar até 3 milhões de toneladas de combustível para aviões, 2,8 milhões de toneladas de diesel e 1,6 milhões de toneladas de gasolina por ano, informou a HUR. "Nossos ataques tiveram mais impacto do que as sanções", disse Kyrylo Budanov, chefe da HUR, referindo-se às sanções internacionais impostas à Rússia por causa de sua guerra total e da invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022.

Moscou tenta tomar cidade do leste Enquanto isso, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou no sábado que suas forças derrotaram uma equipe das forças especiais ucranianas que foi enviada às pressas para o ponto crítico da linha de frente oriental em Pokrovsk, numa tentativa de impedir que as tropas russas avançassem ainda mais na cidade. A Rússia e a Ucrânia apresentaram versões conflitantes sobre o que está acontecendo em Pokrovsk, um importante reduto ucraniano na região oriental de Donetsk. O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou na semana passada que suas forças cercaram os defensores ucranianos da cidade.

Mas o porta-voz das forças ucranianas no leste, Hryhorii Shapoval, disse à AP na semana passada que a situação em Pokrovsk é "difícil, mas sob controle". Na sexta-feira, 31, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy reconheceu que algumas unidades russas se infiltraram na cidade, mas insistiu que a Ucrânia está eliminando-as. Kiev não comentou imediatamente a última afirmação do Ministério da Defesa russo. Mas Zelenskyy disse na semana passada que a Rússia havia enviado cerca de 170 mil soldados para a região de Donetsk, no leste da Ucrânia, onde fica Pokrovsk, em uma grande ofensiva para capturar a cidade e reivindicar uma importante vitória no campo de batalha. Putin está tentando persuadir os Estados Unidos, que querem que ele busque um acordo de paz, de que a Ucrânia não pode resistir à superioridade militar russa. Ele também enfatizou o que diz ser a melhoria da capacidade nuclear da Rússia, ao se recusar a ceder ao que considera os objetivos legítimos de guerra de seu país.

Um objetivo fundamental para Moscou tem sido tomar todo o coração industrial da Ucrânia, Donbas, composto pelas províncias orientais de Luhansk e Donetsk. Kiev ainda controla cerca de um décimo da região rica em carvão. Ataques noturnos russos Em outro local, um civil morreu e outros 15 ficaram feridos depois que a Rússia atacou o sul da Ucrânia com um míssil balístico na manhã deste sábado, disse o funcionário local Vitaliy Kim. Uma criança está entre os feridos no ataque à região de Mykolaiv, disse ele, acrescentando que a Rússia usou um míssil Iskander.