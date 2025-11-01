PSG vence Nice com gol nos acréscimos e mantém liderança do Francês

Jogando em casa, o PSG dominou a posse de bola, mas os visitantes se fecharam na defesa e quase conseguiram segurar o empate até o apito final, mas Ramos garantiu os três pontos par a equipe da capital no apagar das luzes (90'+4) no Parque dos Príncipes.

O português Gonçalo Ramos deu a vitória ao Paris Saint-Germain sobre o Nice por 1 a 0 com um gol nos acréscimos neste sábado, na abertura da 11ª rodada do Campeonato Francês, resultado que garante a manutenção da liderança para o time parisiense.

"Todos os jogos são importantes e queremos vencer todos. É muito difícil jogar no Campeonato Francês porque na Liga dos Campeões os adversários jogam te encarando de igual para igual, mas no Francês isso acontece menos, eles recuam bastante. É uma grande vitória", disse o autor do gol da partida.

Com o resultado, o PSG, que na próxima terça-feira visitará o Bayern de Munique pela Champions, abre provisoriamente quatro pontos de vantagem sobre o Monaco (2º) e cinco sobre o Olympique de Marselha (3º), que ainda neste sábado enfrentam Paris FC (12º) e Auxerre (17º), respectivamente.

