Mais de meio milhão de sírios retornam ao seu país após a queda do regime de Bashar al-Assad

Um total de 550 mil sírios refugiados na Turquia retornaram ao seu país desde a queda do regime de Bashar al-Assad em dezembro do ano passado, anunciou neste sábado (1º) o ministro do Interior turco, Ali Yerlikaya.

Quase 2,4 milhões de sírios permanecem refugiados na Turquia, número que ultrapassou 3,5 milhões no auge da guerra civil síria, que durou quase 14 anos, segundo as autoridades turcas.