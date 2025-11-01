Dominada por Xi Jinping, cúpula da Apec encerra com compromissos de cooperação e IA

A cúpula da Apec terminou neste sábado (1º), na Coreia do Sul, tendo o presidente chinês, Xi Jinping, como figura central e diversos compromissos assumidos em relação à cooperação e à inteligência artificial, tecnologia para a qual o México propôs uma regulamentação conjunta. O líder chinês ocupou o centro das atenções nesta reunião, na qual Pequim atuou como defensor do multilateralismo, após a abrupta saída, na quinta-feira, do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, depois de uma reunião entre os dois que amenizou sua guerra comercial.

Neste sábado, Xi se reuniu com seu homólogo sul-coreano, Lee Jae-myung, anfitrião do fórum das 21 economias da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec) na cidade de Gyeongju, no sul do país. Seul mantém há tempos um delicado equilíbrio entre seu principal parceiro comercial, a China, e seu garantidor de defesa, os Estados Unidos. Lee pediu a Xi que o ajudasse a "retomar o diálogo" com a Coreia do Norte, um país com armas nucleares com o qual tecnicamente ainda está em guerra, já que o conflito entre os vizinhos (1950-1953) terminou com um armistício e não com um tratado de paz. A agenda de Xi Jinping para sua primeira visita à Coreia do Sul em quase uma década também incluiu reuniões para amenizar as tensões com o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, e com a nova primeira-ministra do Japão, a conservadora Sanae Takaichi.

Ele concordou com ambos os líderes em "restaurar as relações". Carney disse a repórteres neste sábado que as conversas representaram um "ponto de virada" e que também abordaram questões sensíveis, como a interferência estrangeira. Por fim, Xi anunciou que a próxima cúpula do bloco será realizada em 2026 em Shenzhen, no sul da China. - Uma IA "ética" -

Os líderes assinaram uma declaração final sobre cooperação regional e dois documentos conjuntos, um sobre inteligência artificial (IA) e outro sobre medidas para lidar com as baixas taxas de natalidade e o envelhecimento da população, incluindo a mobilidade laboral. O encontro deste ano focou-se particularmente na inovação tecnológica, sob o lema "Construindo um Amanhã Sustentável". A iniciativa de IA acordada fomentará "a colaboração entre as partes interessadas do setor privado, do governo e da academia, e expandirá o investimento em infraestrutura" para esta tecnologia, afirmou o presidente sul-coreano Lee em uma conferência de imprensa de encerramento.

Horas antes, o secretário da Economia do México, Marcelo Ebrard, propôs uma regulamentação conjunta da IA na sessão final dos líderes. "Precisamos estabelecer marcos regionais que regulem a ética da inteligência artificial, as normas de cibersegurança e a proteção da privacidade", afirmou o principal representante do México no fórum. - América Latina, além dos EUA -