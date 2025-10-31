Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Retomar testes nucleares é um ato 'responsável', afirma chefe do Pentágono

O chefe do Pentágono, Pete Hegseth, defendeu nesta sexta-feira (31) a ordem surpresa do presidente americano, Donald Trump, para retomar os testes de armas nucleares como uma medida "responsável". 

"Precisamos ter uma dissuasão nuclear credível. Essa é a base da nossa dissuasão", afirmou Hegseth. "Compreender isso e retomar os testes é uma forma muito responsável de fazê-lo", acrescentou o secretário de Defesa.

eua

