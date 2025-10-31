Justiça britânica absolve autores de protesto em Stonehenge

Três ativistas da organização ambientalista Just Stop Oil, envolvidos em uma ação que pulverizou tinta no monumento pré-histórico de Stonehenge em 2024, foram absolvidos nesta sexta-feira (31) pela Justiça britânica. Rajan Naidu, de 74 anos, Niamh Lynch, 23, e Luke Watson, 36, haviam sido acusados de "destruir ou danificar" um monumento protegido e de causar "perturbação da ordem pública".

Em 19 de junho de 2024, os dois primeiros lançaram uma nuvem de pó laranja com sprays sobre as enormes pedras dispostas em círculo neste célebre sítio do sudoeste da Inglaterra. O terceiro ativista havia comprado o material utilizado na operação e transportado seus dois companheiros. A ação ocorreu na véspera da celebração do solstício de verão, que tradicionalmente reúne milhares de pessoas no Stonehenge, um dos sítios megalíticos pré-históricos mais importantes do mundo, inscrito na lista do Patrimônio Mundial da Unesco. O ato foi reivindicado pouco depois pela organização Just Stop Oil, que exige o fim da exploração de combustíveis fósseis até 2030. Os três acusados declararam-se inocentes, alegando seu direito à liberdade de expressão e manifestação, afirmando ter utilizado uma tinta à base de amido de milho para não causar danos permanentes ao monumento.

Durante o julgamento, foi revelado que a limpeza das pedras foi rápida e custou 620 libras (cerca de R$ 4.384, na cotação atual). Julgados no tribunal penal de Salisbury, a jurisdição correspondente ao Stonehenge, foram absolvidos por um júri após seis horas de deliberações. Após vários anos de operações cuidadosamente orquestradas e divulgadas nas redes sociais, bem como numerosos julgamentos contra seus ativistas, a organização anunciou em março o fim de suas ações de impacto.