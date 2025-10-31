Israel devolveu 30 corpos de palestinos a Gaza em troca dos corpos de dois reféns

Israel devolveu os corpos de 30 palestinos ao hospital Nasser nesta sexta-feira (31) em troca dos restos mortais de dois reféns israelenses entregues no dia anterior pelo movimento islamista palestino Hamas, informou o hospital, localizado no sul da Faixa de Gaza, à AFP.

"Os corpos de 30 prisioneiros palestinos foram recebidos do lado israelense como parte do acordo de troca", declarou o hospital, situado em Khan Yunis. No total, 225 corpos palestinos foram devolvidos em troca de 15 corpos israelenses, de acordo com os termos do acordo de cessar-fogo em vigor desde 10 de outubro.