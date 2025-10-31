EUA prioriza brancos sul-africanos em sua política de refugiados e África do Sul protesta

O governo do presidente americano, Donald Trump, anunciou na quinta-feira que fixaria em 7.500 o número de pessoas que obterão o status de refugiados este ano, e que a grande maioria será composta por africâneres, descendentes dos primeiros colonos europeus na África do Sul.

A África do Sul denunciou, nesta sexta-feira (31), a decisão dos Estados Unidos de dar prioridade aos sul-africanos brancos em sua nova política de acolhimento de refugiados, alegando que a medida se baseia em acusações de perseguição "desacreditadas".

Sujeita às tarifas americanas mais altas da África subsaariana (30%), Pretória tem sido alvo há meses de ataques por parte do governo Trump, que reprova supostas perseguições contra os agricultores brancos sul-africanos, suas políticas de discriminação positiva e sua ação contra Israel perante a Corte Internacional de Justiça pela guerra em Gaza.

A abordagem de Washington sobre a situação dos sul-africanos brancos se baseia "em um pressuposto que é factualmente incorreto", lembrou nesta sexta-feira o ministério sul-africano de Relações Exteriores em um comunicado.

"A afirmação de um 'genocídio branco' na África do Sul está amplamente desacreditada e não conta com nenhuma evidência que a sustente", acrescentou.

Trump assinou em 7 de fevereiro um decreto que afirma que os africâneres são despojados de suas terras e perseguidos, concedendo-lhes assim o status de refugiados.