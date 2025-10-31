Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Chevron defende suas operações na Venezuela

Autor John BIERS
John BIERS Autor
A empresa americana Chevron defendeu nesta sexta-feira (31) suas operações contínuas na Venezuela, onde pressionou funcionários em Washington a manter uma licença que lhe permita continuar extraindo petróleo, apesar da tensão crescente entre os governos de Donald Trump e Nicolás Maduro.

O diretor-executivo da empresa, Mike Wirth, afirmou à CNBC que a presença da Chevron no país caribenho tem sido "construtiva" tanto para Washington quanto para Caracas, e ressaltou que o petróleo bruto pesado venezuelano tem muita demanda de refinarias americanas.

"Acreditamos que o comércio regional e o investimento estrangeiro são um veículo para que os países trabalhem juntos", disse Wirth, acrescentando que a equipe de inteligência e segurança da empresa monitorava a situação.

Washington iniciou no mês passado uma campanha de ataques contra supostas embarcações de contrabando de drogas no Caribe e no Pacífico, que já deixou mais de 60 mortos. Nesta sexta-feira, Trump disse que não considera ataques à Venezuela.

A Chevron anunciou hoje uma produção de 4,1 milhões de barris de petróleo equivalente por dia, um aumento de 21% em relação ao nível do ano anterior, após concluir a aquisição da empresa americana Hess.

