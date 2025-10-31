A ressurreição do Palmeiras, um gigante da Libertadores

De enterrado à ressurreição: o Palmeiras se classificou para a sua terceira final de Copa Libertadores em seis anos, uma mostra de força mental, e o transformou em um dos protagonistas do futebol sul-americano. Com a goleada por 4 a 0 sobre a LDU na quinta-feira, no Allianz Parque, o Verdão acabou com a ameaça estrangeira sobre a hegemonia brasileira no torneio continental e vai disputar o título com o Flamengo no dia 29 de novembro, em Lima.

Construído para vencer com um investimento pesado em contratações, o poderoso time comandado pelo português Abel Ferreira fez valer sua condição de favorito até quando dependia de um milagre. Muitos davam a semifinal como decidida quando a LDU venceu o jogo de ida por 3 a 0, na altitude de 2.850 metros acima do nível do mar de Quito. Os equatorianos, até então, vinham de eliminar o Botafogo (atual campeão) nas oitavas de final e o São Paulo nas quartas. "Não consigo desfrutar das vitórias. Eu penso todos os dias em provar estar no lugar que mereço", disse Abel depois da classificação para a final.

Desde que assumiu o Palmeiras, em novembro de 2020, o treinador de 46 anos foi o responsável pela era mais vitoriosa do clube. Venceu duas Libertadores (2020 e 2021), dois Brasileiros (2022 e 2023) e uma Copa do Brasil (2020), entre outros títulos. "Quando acabou o jogo, foi um sentimento de alívio", admitiu o português.

- Símbolo de poder econômico - O Palmeiras hoje possui o elenco mais valioso da América do Sul, de acordo com o portal especializado Transfermarkt. Seu valor de mercado é de R$ 1,3 bilhão, um pouco acima do Flamengo, cujo plantel é avaliado em R$ 1,2 bilhão. É mais do que o dobro do elenco mais caro do continente, sem contar o Brasil: o do argentino River Plate (R$ 534 milhões).

Sendo assim, uma equipe que se acostumou com conquistas se sente capaz de façanhas como a de quinta-feira. Embora a ansiedade tenha atrapalhado em alguns momentos, o Palmeiras em nenhum momento perdeu o controle na busca dos gols que precisava contra a LDU. E a maior prova disso foi o pênalti cobrado por Raphael Veiga (82'), um dos veteranos da equipe e especialista em bola parada, para fechar a goleada sobre os equatorianos.