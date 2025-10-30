Um Donald Trump 'não intervencionista' busca impor sua lei na América Latina

Para um presidente dos Estados Unidos que denunciou em maio, na Arábia Saudita, o intervencionismo americano no Oriente Médio ou aqueles que pretendem dar "lições sobre como governar", a América Latina parece ser uma exceção. Em um discurso em Riade, capital saudita, Donald Trump criticou as ações dos "intervencionistas" dos EUA, sobretudo no Oriente Médio. Entretanto, desde seu retorno à Casa Branca, tenta expandir sua influência na América Latina, com medidas que mergulham a região na incerteza.

O republicano tem se intrometido na política interna de países como Brasil, Colômbia e Argentina, enquanto a mobilização naval no Caribe levanta questões sobre uma possível intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela para derrubar Nicolás Maduro. Trump justifica a ação devido ao "conflito armado" de seu governo contra os cartéis de drogas, classificados por Washington como organizações "terroristas". No entanto, o senador democrata Mark Kelly afirmou à ABC News que não se desloca um grupo de combate para o Caribe "a menos que se tenha a intenção de intimidar um país" ou de "iniciar operações militares na Venezuela". Trump afirmou, ainda, que aprovou operações encobertas da CIA na Venezuela e não descartou ataques terrestres.

- "Quintal" dos EUA - A história não tem sido indulgente com as intervenções dos EUA na América Latina, como demonstra o fiasco da operação "Baía dos Porcos" em Cuba em 1961, que tinha como objetivo derrubar Fidel Castro. Em certos aspectos, o mandatário parece ressuscitar a antiga Doutrina Monroe, nomeada a partir do presidente James Monroe na década de 1820, quando Washington consolidou sua hegemonia frente aos europeus na América Latina, que consideravam o "quintal" dos Estados Unidos.

Desde os primeiros dias de seu segundo mandato, Trump atacou o Panamá, ameaçando tomar o controle do canal interoceânico, em nome de seu programa "Estados Unidos Primeiro" e para conter a influência da China. Posteriormente vieram as pressões, com ameaças tarifárias contra países aliados e rivais para que aceitassem migrantes deportados, o que desencadeou uma primeira crise diplomática com o governo colombiano. Nos meses seguintes, Trump denunciou uma "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi condenado por tentativa de golpe de Estado, o que provocou a ira do governo brasileiro.

Mais recentemente, Washington condicionou bilhões de dólares de auxílio à economia argentina à vitória de seu aliado Javier Milei nas eleições legislativas, o que se concretizou no último fim de semana. Também elogiou outros líderes "amigos", como o equatoriano Daniel Noboa ou o salvadorenho Nayib Bukele. Por outro lado, criticou seus detratores, descrevendo o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, como um "líder do narcotráfico", e impôs sanções econômicas. Também afirmou que Nicolás Maduro é o líder de um cartel de drogas e ofereceu 50 milhões de dólares (R$ 267 milhões, na cotação atual) de recompensa por sua captura. Enquanto isso, a relação com o México e sua presidente Claudia Sheinbaum, que age com cautela em suas declarações sobre Trump, tem sido marcada por tensões tarifárias e negociações comerciais.