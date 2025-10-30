Secretário do Tesouro dos Estados Unidos elogia vitória 'monumental' de Milei

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, elogiou nesta quinta-feira (30) a "monumental vitória" do partido do presidente argentino, Javier Milei, nas eleições de meio de mandato e pediu uma resposta "entusiasmada" dos mercados. O partido do presidente ultraliberal, aliado fervoroso dos Estados Unidos, obteve no domingo 40,7% dos votos, um triunfo que o fortaleceu para consolidar seu projeto político com várias reformas.

A vitória eleitoral também abriu caminho para que Buenos Aires receba os 40 bilhões de dólares que o presidente Donald Trump prometeu sob a condição da vitória de Milei. Em visita ao lado do presidente republicano à Coreia do Sul, Bessent afirmou nesta quinta-feira nas redes sociais que ligou para Milei "para parabenizá-lo pela monumental vitória eleitoral de (seu partido) A Liberdade Avança". "Seguindo a liderança do presidente Trump, a mensagem de liberdade econômica do presidente Milei está ressoando em todo o hemisfério ocidental e estabelecendo o padrão na América Latina", destacou Bessent. Segundo o secretário do Tesouro, "os mercados deveriam satisfazer de maneira fácil e entusiasmada" as necessidades de financiamento da Argentina em 2026.

O país sul-americano, que assinou em abril um empréstimo com o Fundo Monetário Internacional (FMI) de 20 bilhões de dólares, tem vencimentos de 4 bilhões de dólares em janeiro e 4,5 bilhões de dólares em junho do próximo ano. O Tesouro dos Estados Unidos comprou pesos em várias ocasiões para ajudar Milei a conter uma fuga cambial nas semanas anteriores às eleições legislativas. "Fiquei especialmente satisfeito ao saber que os jovens e os segmentos mais pobres (...) votaram de maneira esmagadora no presidente Milei. Eles sabem que esta é a última oportunidade da Argentina para romper com décadas de má gestão econômica", disse.