Rússia bombardeia instalações de energia e deixa três mortos na Ucrânia

A Rússia lançou, na madrugada desta quinta-feira (30), um novo ataque maciço contra instalações de energia na Ucrânia, que deixou ao menos três mortos e provocou grandes cortes de eletricidade em todo o território. Esta ofensiva faz parte de uma nova campanha do exército russo contra a rede energética do país vizinho, iniciada nas últimas semanas perante a chegada do inverno.

Segundo a Força Aérea ucraniana, Moscou lançou 653 drones e 52 mísseis balísticos e de cruzeiro, dos quais assegurou ter derrubado 592 e 21, respectivamente. Na cidade de Zaporizhzhia (sudoeste), que abriga a maior usina nuclear da Europa, os bombardeios atingiram edifícios residenciais. "Dezenas de pessoas ficaram feridas neste ataque, entre elas cinco crianças. Infelizmente, duas pessoas perderam a vida", informou no X o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky. Na região de Vinnytsia, no centro-oeste do país, as autoridades locais anunciaram a morte de uma menina de sete anos após os ataques, que também feriram quatro adultos.