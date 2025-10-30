Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Israel desencadeia protestos após invadir prédio de governo local no Líbano e matar uma pessoa

Israel desencadeia protestos após invadir prédio de governo local no Líbano e matar uma pessoa

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Soldados israelenses invadiram um prédio do governo municipal em uma vila fronteiriça no sul do Líbano na manhã de quinta-feira, 30, e mataram um funcionário, informou a mídia estatal libanesa.

O incidente na cidade de Blida gerou condenação por parte das autoridades libanesas e um protesto dos moradores.

O exército israelense disse, em comunicado, que os soldados entraram para "destruir a estrutura terrorista" pertencente ao grupo militante Hezbollah e "identificaram um suspeito" dentro do prédio que tentaram apreender.

Eles afirmaram que dispararam para "neutralizar uma ameaça" e que os detalhes do incidente estavam sob investigação.

Desde que um cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos interrompeu a última guerra entre Israel e Hezbollah em novembro passado, forças israelenses continuaram a lançar ataques quase diários ao Líbano, dizendo que está visando militantes, instalações e armas do Hezbollah. Suas forças também continuaram a ocupar vários pontos estratégicos no lado libanês da fronteira.

No entanto, incursões por forças terrestres como a de Blida são raras.

O presidente libanês, Joseph Aoun, disse, em comunicado, que o funcionário municipal, Ibrahim Salameh, foi morto "enquanto realizava suas funções profissionais."

Moradores de Blida expressaram raiva em relação ao exército libanês e à força de paz das Nações Unidas conhecida como UNIFIL, que, segundo eles, não estavam protegendo os civis. Os moradores confrontaram os pacificadores da UNIFIL que chegaram à vila na manhã de quinta-feira e pediram para que eles fossem embora.

(*Fonte: Associated Press).

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar