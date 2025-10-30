Haiti, Jamaica e Cuba se recuperam após destruição causada pelo furacão Melissa

Pessoas em todo o norte do Caribe retiravam nesta quinta-feira, 30, os destroços causados pela destruição do Furacão Melissa , enquanto o número de mortes provocadas pela tempestade catastrófica aumentava. Somente no Haiti, ao menos 25 pessoas morreram e outras 18 estão desaparecidas. Também há registro de mortes na Jamaica. Na quarta-feira, 29, a Organização das Nações Unidas (ONU) afirmou que devastação provocada pelo fenômeno atingiu níveis sem precedentes. Espera-se que o Melissa passe a oeste das Bermudas no fim desta quinta-feira.

Impactos do furação na Jamaica O barulho de maquinaria pesada, o lamento das motosserras e o cortar de facões ecoavam pelo sudeste da Jamaica, enquanto trabalhadores do governo e moradores começavam a desobstruir estradas em uma tentativa de alcançar comunidades isoladas que sofreram um impacto direto de uma das tempestades atlânticas mais poderosas já registradas. Moradores atônitos vagavam, alguns observando suas casas sem telhado e pertences encharcados espalhados ao redor. "Eu não tenho mais uma casa", disse angustiado Sylvester Guthrie, morador de Lacovia, na paróquia sulista de St. Elizabeth, enquanto segurava sua bicicleta, a única posse de valor que restou após a tempestade. "Eu tenho um terreno em outro local onde posso reconstruir, mas vou precisar de ajuda", implorou o trabalhador da área de saneamento.

Voos de ajuda emergencial começaram a pousar no principal aeroporto internacional da Jamaica, que reabriu na tarde de quarta-feira, enquanto equipes distribuíam água, comida e outros suprimentos básicos. "A devastação é enorme", disse o Ministro dos Transportes da Jamaica, Daryl Vaz. Alguns jamaicanos se perguntavam onde iriam morar. "Agora estou sem casa, mas tenho que ter esperança porque estou vivo", disse Sheryl Smith, que perdeu o telhado de sua casa.

As autoridades disseram que encontraram pelo menos quatro corpos no sudoeste da Jamaica. O primeiro-ministro Andrew Holness disse que até 90% dos telhados na comunidade costeira sudoeste de Black River foram destruídos. "Black River é o que você descreveria como o marco zero", disse ele. "As pessoas ainda estão tentando assimilar a destruição." Mais de 25 mil pessoas permaneciam aglomeradas em abrigos por todo o lado oeste da Jamaica, com 77% da ilha sem energia elétrica.

O Melissa, de categoria 5, atingiu o solo jamaicano na terça-feira, 28, como um dos furacões mais fortes já registrados no Atlântico, com ventos máximos de 295 km/h, antes de perder força e seguir para Cuba. Morte e inundações no Haiti Melissa também desencadeou inundações catastróficas no Haiti, onde pelo menos 25 pessoas morreram e outras 18 estão desaparecidas, na maioria na região sul do país.