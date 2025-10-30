G7 lançará aliança para combater domínio da China sobre terras raras

Os ministros de Energia do G7 anunciaram nesta quinta-feira (30), no Canadá, o lançamento de uma "aliança" para contrabalançar o controle chinês sobre as terras raras, com o objetivo de garantir um acesso mais confiável a esses recursos indispensáveis para as tecnologias do futuro. A reunião de ministros, de dois dias, foi inaugurada em Toronto poucas horas depois da assinatura de um acordo entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu par chinês, Xi Jinping, sobre o fornecimento de terras raras, utilizadas em numerosos produtos, desde painéis solares até mísseis de precisão.

"É um bom sinal", disse à imprensa a ministra alemã da Economia e Energia, Katherina Reiche, que destacou a dependência de seu país das exportações chinesas de terras raras. Diante do crescente domínio da China no refino e processamento de terras raras, os chefes de Estado e de governo do G7 lançaram, em junho, um "Plano de Ação sobre Minerais Críticos", à margem de sua cúpula no Canadá. O plano será formalizado em Toronto com a criação da "Aliança para a Produção de Minerais Críticos", assegurou o ministro canadense de Energia, Tom Hodgson. Esse acordo tem como objetivo "estabelecer cadeias de suprimento de minerais críticos que sejam transparentes, democráticas e sustentáveis na escala do G7", acrescentou Hodgson.

Nesse contexto, Reino Unido, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão e Estados Unidos mobilizarão investimentos privados para aumentar a produção de minerais críticos, evitando depender da China e reduzindo assim sua influência nos mercados. Para o responsável pela divisão de terras raras da Agência Internacional de Energia, Tae-Yoon Kim, a reunião de Toronto oferece "uma oportunidade importante (...) para começar a redistribuir o poder de mercado". "A forte concentração do refino de minerais críticos em um único país [China] cria riscos econômicos e de segurança nacional", explicou Kim à AFP.