China enviará seu astronauta mais jovem em missão espacial

A equipe da próxima missão tripulada à estação espacial Tiangong incluirá o astronauta mais jovem em uma missão espacial chinesa, assim como quatro ratos, anunciaram as autoridades nesta quinta-feira.

A missão Shenzhou-21 deve decolar na sexta-feira às 22h44 (12h44 de Brasília) do Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan, no noroeste da China, anunciou Zhang Jingbo, porta-voz da Agência Espacial Tripulada da China (AETEC). 

A estação espacial Tiangong, tripulada por equipes de três astronautas em um sistema de rodízio a cada seis meses, é a joia da coroa do programa espacial com o qual a China almeja alcançar Estados Unidos e Rússia.

A nova equipe será liderada pelo veterano piloto espacial Zhang Lu, que participou há dois anos da missão Shenzhou-15.

Ele será acompanhado pelo especialista de carga Zhang Hongzhang e pelo engenheiro de voo Wu Fei, ambos em seu primeiro voo espacial.

Wu, que completou 32 anos recentemente, se tornará o astronauta chinês mais jovem a participar de uma missão espacial, informaram as autoridades. 

A missão também terá quatro ratos, dois machos e duas fêmeas, com os quais serão realizados os primeiros experimentos chineses com roedores em órbita, indicou Zhang.

Pequim aspira enviar uma missão tripulada à Lua até 2030 e pretende construir uma base na superfície lunar.

A AETEC afirmou nesta quinta-feira que mantém o objetivo e delineou uma série de "próximos testes cruciais" de preparação.

