Centristas e extrema direita praticamente empatados nas eleições legislativas dos Países Baixos

O partido de extrema direita de Geert Wilders aparece praticamente empatado com um partido centrista pró-europeu nas eleições legislativas dos Países Baixos, segundo uma projeção divulgada nesta quinta-feira (30) com quase 95% das urnas apuradas. A segunda estimativa preliminar da agência de notícias local ANP mostra o partido centrista D66, de Rob Jetten, e o Partido pela Liberdade (PVV), de Wilders, em igualdade de condições com 26 cadeiras no Parlamento.

Uma pesquisa de boca de urna, do instituto IPSOS, indicou que Jetten venceria a eleição com 27 cadeiras das 150 do Parlamento, contra 25 do PVV de Wilders. A projeção da ANP deu ao D66 uma pequena vantagem de alguns milhares de votos. O resultado final deverá ser conhecido durante a quinta-feira. Jetten, de 38 anos, ganhou tração nas pesquisas graças ao discurso com mensagem positiva e à sua presença constante nos meios de comunicação. "Milhões de holandeses viraram a página hoje. Disseram adeus à política da negatividade e do ódio", declarou Jetten em um discurso a seus simpatizantes, que comemoravam.

Wilders admitiu que esperava um resultado diferente e disse, na rede social X, que "os eleitores se manifestaram. Esperávamos um resultado diferente, mas mantivemos a nossa essência". O partido de extrema direita pretendia repetir os bons resultados conseguidos há dois anos. Wilders provocou a antecipação das eleições quando seu partido abandonou, em junho, a coalizão de governo por divergências com os outros três partidos sobre a política de asilo.

Os partidos tradicionais descartaram a possibilidade de uma nova aliança com Wilders por não o considerarem confiável. O fragmentado sistema político holandês implica que nenhum partido pode alcançar os 76 assentos necessários para governar sozinho, o que exige a busca de consensos e a formação de coalizões. "O futuro da nossa nação está em jogo", declarou Wilders à AFP em uma entrevista antes das eleições.

"Como em toda a Europa, as pessoas estão cansadas da imigração em massa, da mudança cultural e da chegada de pessoas que realmente não pertencem culturalmente a este lugar", afirmou Wilders, conhecido como o "Trump holandês". No continente, partidos similares ao de Wilders lideram as pesquisas na França, Alemanha e Reino Unido. Os Países Baixos são a quinta maior economia da União Europeia.