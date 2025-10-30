Califórnia em campanha para mudar seu mapa eleitoral e resistir a Trump

No coração de Los Angeles, uma equipe de campanha bate de porta em porta incansavelmente para pedir aos eleitores que apoiem a reforma do mapa eleitoral da Califórnia, a fim de favorecer a oposição democrata e resistir a Donald Trump. Alertam em seus panfletos que o presidente "tenta roubar as eleições" de meio de mandato de 2026 antes da votação e convocam os eleitores a combater o "fogo com fogo".

Trump desencadeou nos últimos meses um ciclo vicioso ao pedir a seus aliados no Texas que alterassem as margens do mapa eleitoral para conquistar até cinco cadeiras republicanas adicionais e manter sua maioria conservadora na Câmara dos Representantes. Trata-se de uma manobra incomum, já que esse tipo de mudança costuma ocorrer a cada dez anos, após os censos nacionais. Para combater a ação de Trump, a Califórnia organiza um referendo cuja votação termina na próxima terça-feira (4). O objetivo é modificar a Constituição do Estado para poder alterar seu mapa eleitoral e criar cinco distritos favoráveis aos democratas. "Não sou realmente a favor, mas vou votar nisso porque acho que é necessário para equilibrar o campo de jogo", disse aos promotores da campanha Patrick Bustad, empresário de 61 anos.

"Se os democratas não entrarem na lama para lutar contra os republicanos, eles vão passar por cima de nós", afirmou. - "Vá com tudo contra Trump" - Trump "quer ser um ditador, não um presidente", disse Bustad, que lembrou que o republicano se recusou a aceitar a derrota nas eleições presidenciais de 2020.

Liderado pelo governador democrata Gavin Newsom, o referendo da Califórnia envolve um difícil dilema moral. Ao contrário de muitos outros estados do país, a Califórnia havia abandonado a prática controversa de redesenhar os distritos eleitorais usada por legisladores locais para beneficiar seu partido. Em 2008, sob o governo do então governador Arnold Schwarzenegger, os californianos votaram a favor de transferir o poder de modificar os limites distritais para uma comissão independente.

A nova proposta de Newsom, chamada "Proposição 50", é deixar de lado esse sistema e voltar à prática partidária pelos próximos cinco anos. As pesquisas preveem uma vitória esmagadora. A campanha de Newsom está tão confiante que até parou de arrecadar fundos mais de uma semana antes da votação.