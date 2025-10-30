Bicampeão como jogador, Filipe Luís se coloca a um passo da glória da Libertadores como técnico

Duas vezes campeão da Copa Libertadores como jogador, Filipe Luís está de volta à final do torneio, desta vez como técnico, após a classificação do Flamengo para a decisão de 29 de novembro, em Lima. Ao eliminar o Racing na semifinal, o Rubro-Negro alcança sua quinta final do principal torneio de clubes do continente, quatro com Filipe Luís presente (três delas como jogador).

"Estou muito orgulhoso dos meus jogadores", disse o treinador de 40 anos na entrevista coletiva após a classificação sobre o time argentino. "Foi uma vitória de um time com alma, de um time competitivo, aguerrido, e que sabe jogar, ante todas as circunstâncias, contra qualquer adversário", comemorou o comandante rubro-negro. O empate em 0 a 0 fora de casa selou a vaga do Flamengo na final da Libertadores, depois da vitória por 1 a 0 no jogo de ida, no Maracanã, uma semana antes. O adversário na decisão será definido nesta quinta-feira (30), no confronto entre Palmeiras e LDU, em São Paulo. Na ida, jogando na altitude de Quito, o time equatoriano venceu por 3 a 0.

- "Multicampeões" - Filipe Luís assumiu o Flamengo em setembro do ano passado, no lugar de Tite, apenas nove meses depois de pendurar as chuteiras com a camisa do clube. Sob seu comando, além de voltar à final da Libertadores, o Rubro-Negro briga pela liderança do Campeonato Brasileiro com o Palmeiras.

O jovem treinador já conquistou a Copa do Brasil em 2024, a Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca este ano. Muitos jogadores do atual elenco do Flamengo foram companheiros de Filipe Luís em campo. O uruguaio Giorgian de Arrascaeta e o atacante Bruno Henrique, assim como Filipe, estão indo para sua quarta final de Libertadores pelo clube.

"Um time que sabe o que quer e com jogadores que são multicampeões. São os jogadores mais ambiciosos. E meu grupo está cheio. Está recheado de jogadores multicampeões", disse o treinador após à batalha contra o Racing em Avellaneda. "Eu sozinho não fiz nada. Mas fiz parte desse processo", acrescentou Filipe, discípulo declarado do português Jorge Jesus, que o dirigiu no Flamengo, e do argentino Diego Simeone, que foi seu comandante no Atlético de Madrid. Um dos líderes do elenco, Bruno Henrique elogiou a capacidade do Flamengo de superar as dificuldades contra o Racing, com o goleiro Rossi como herói da noite.