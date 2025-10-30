Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Amazônia Legal registra menor área desmatada desde 2014

Amazônia Legal registra menor área desmatada desde 2014

Autor AFP
Autor
AFP
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Amazônia Legal registrou sua menor superfície desmatada em 11 anos, anunciou o governo nesta quinta-feira (30), às vésperas da Conferência Climática da ONU, a COP30, que será realizada em novembro em Belém do Pará.

Entre agosto de 2024 e julho de 2025, o desmatamento caiu 11% em relação ao mesmo período anterior, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Cláudio Almeida, coordenador do Programa de Monitoramento dos Biomas Brasileiros (BiomasBR), do Inpe, disse que a destruição de quase 6.000 km² de vegetação nativa na Amazônia Legal neste período representa "o quarto ano consecutivo de redução do desmatamento".

Trata-se da menor superfície desmatada desde 2014 e a terceira menor desde que começaram os registros, em 1998.

O desmatamento também diminuiu 11% no Cerrado, a savana mais biodiversa do mundo, situada ao sul da Amazônia, com uma perda de vegetação equivalente a mais de 7.200 km², segundo o Inpe.

"Quando a gente tem um ganho, tem que ir para o próximo desafio. A gente não deve ficar acomodado. Por isso que o nosso desafio é zerar o desmatamento em 2030", disse a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.

Após assumir o terceiro mandato em 2023, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prometeu acabar com o desmatamento no Brasil até 2030.

A floresta amazônica, que se estende por nove países, é considerada vital na luta contra o aquecimento global por sua capacidade de capturar carbono.

Para ambientalistas, os resultados divulgados hoje são uma conquista das políticas do governo brasileiro.

"Depois de anos de retrocesso, o Brasil volta a trilhar uma trajetória de liderança ambiental e demonstra que é possível combinar desenvolvimento econômico com proteção dos biomas", reagiu, em nota, Alexandre Prado, da WWF-Brasil.

"Com a COP30 se aproximando, este é o momento ideal para que empresas e governo reforcem, juntos, uma agenda consistente para enfrentar as mudanças climáticas, implementando nacionalmente o compromisso de eliminação do desmatamento até 2030", acrescentou.

O presidente Lula fez da preservação florestal uma prioridade para a COP30, a primeira a ser realizada em uma cidade amazônica, entre 10 e 21 de novembro.

Durante a conferência, o Brasil também vai lançar um fundo global, o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês), para compensar os países com alta cobertura florestal que mantiverem as árvores em pé ao invés de derrubá-las.

- Efeito dos incêndios -

Segundo especialistas, a destruição da Amazônia e do Cerrado é impulsionada principalmente pela ampliação de terras para a agricultura e a pecuária no Brasil, o maior exportador mundial de soja e carne bovina.

Nos últimos anos, estes dois biomas sofreram com fortes secas, vinculadas às mudanças climáticas, que favorecem a propagação dos incêndios.

"Se não fosse o quadro climático tão grave com os incêndios tão fora de linha da série história, como ocorreu no passado, nós teríamos tido provavelmente este ano o menor índice [de desmatamento] da história", disse, em coletiva de imprensa, João Paulo Capobianco, secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente.

Os incêndios frequentemente têm origem humana: a prática das queimadas é muito disseminada tanto entre grandes latifundiários quanto entre pequenos pecuaristas para limpar o pasto por onde passam seus rebanhos.

Em 2024, o fogo devastou quase 18 milhões de hectares da Amazônia brasileira, um recorde histórico.

O desmatamento avançou durante o governo de Jair Bolsonaro (2019-2022), do PL, um cético das mudanças climáticas, aliado do agronegócio.

Lula, que impulsionou uma queda no desmatamento de 70% na Amazônia em seus dois primeiros mandatos (2003-2010), se concentrou em reforçar as agências ambientais e posicionar o Brasil como líder na luta climática.

No entanto, é criticado por apoiar novos projetos de exploração de petróleo, que, afirma, ajudarão a financiar a transição energética.

Este mês, a Petrobras recebeu autorização para iniciar a perfuração de um poço exploratório de petróleo perto da foz do rio Amazonas.

A decisão, apoiada por Lula, foi criticada por ambientalistas, que a acusam de minar a posição do Brasil como anfitrião da COP30.

