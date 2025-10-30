Amazônia Legal registra menor área desmatada desde 2014

A Amazônia Legal registrou sua menor superfície desmatada em 11 anos, anunciou o governo nesta quinta-feira (30), às vésperas da Conferência Climática da ONU, a COP30, que será realizada em novembro em Belém do Pará. Entre agosto de 2024 e julho de 2025, o desmatamento caiu 11% em relação ao mesmo período anterior, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Cláudio Almeida, coordenador do Programa de Monitoramento dos Biomas Brasileiros (BiomasBR), do Inpe, disse que a destruição de quase 6.000 km² de vegetação nativa na Amazônia Legal neste período representa "o quarto ano consecutivo de redução do desmatamento". Trata-se da menor superfície desmatada desde 2014 e a terceira menor desde que começaram os registros, em 1998. O desmatamento também diminuiu 11% no Cerrado, a savana mais biodiversa do mundo, situada ao sul da Amazônia, com uma perda de vegetação equivalente a mais de 7.200 km², segundo o Inpe. "Quando a gente tem um ganho, tem que ir para o próximo desafio. A gente não deve ficar acomodado. Por isso que o nosso desafio é zerar o desmatamento em 2030", disse a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.

Após assumir o terceiro mandato em 2023, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prometeu acabar com o desmatamento no Brasil até 2030. A floresta amazônica, que se estende por nove países, é considerada vital na luta contra o aquecimento global por sua capacidade de capturar carbono. Para ambientalistas, os resultados divulgados hoje são uma conquista das políticas do governo brasileiro.

"Depois de anos de retrocesso, o Brasil volta a trilhar uma trajetória de liderança ambiental e demonstra que é possível combinar desenvolvimento econômico com proteção dos biomas", reagiu, em nota, Alexandre Prado, da WWF-Brasil. "Com a COP30 se aproximando, este é o momento ideal para que empresas e governo reforcem, juntos, uma agenda consistente para enfrentar as mudanças climáticas, implementando nacionalmente o compromisso de eliminação do desmatamento até 2030", acrescentou. O presidente Lula fez da preservação florestal uma prioridade para a COP30, a primeira a ser realizada em uma cidade amazônica, entre 10 e 21 de novembro.

Durante a conferência, o Brasil também vai lançar um fundo global, o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês), para compensar os países com alta cobertura florestal que mantiverem as árvores em pé ao invés de derrubá-las. - Efeito dos incêndios - Segundo especialistas, a destruição da Amazônia e do Cerrado é impulsionada principalmente pela ampliação de terras para a agricultura e a pecuária no Brasil, o maior exportador mundial de soja e carne bovina.