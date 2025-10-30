Amazon dispara na Bolsa impulsionada pela computação em nuvem para IA

As vendas trimestrais aumentaram 13%, alcançando US$ 180,2 bilhões (R$ 970 bilhões) em toda a empresa, segundo informou a empresa. O lucro líquido subiu para US$ 21,2 bilhões (R$ 114,4 bilhões), em comparação com US$ 15,3 bilhões (R$ 82,4 bilhões) no ano anterior.

As ações da Amazon dispararam quase 10% nesta quinta-feira (30), depois que o gigante do comércio eletrônico anunciou lucros melhores do que o esperado, impulsionados pela crescente demanda por seus serviços de computação em nuvem.

Para animar os investidores, a companhia previu vendas para o quarto trimestre entre US$ 206 bilhões e US$ 213 bilhões (R$ 1,1 trilhão e 1,15 trilhão), o que representa um crescimento de 10% a 13%.

A divisão Amazon Web Services registrou um aumento de 20% em sua receita, atingindo US$ 33 bilhões (R$ 177,7 bilhões) no terceiro trimestre.

Isso representa sua maior taxa de crescimento desde 2022, em um contexto de rápida expansão das capacidades de inteligência artificial (IA) por parte das empresas.

Os principais rivais da Amazon no setor de computação em nuvem também relataram na quarta-feira aumentos nas vendas de seus negócios nessa área, todos apontando a adoção de serviços de IA como o principal motor de crescimento.