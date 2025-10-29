Veja o que se sabe sobre a operação policial que deixou mais de 100 mortos no Rio

Um dia depois da operação policial mais letal da história do Brasil, o país tira as primeiras conclusões e se faz perguntas sobre esta ação contra a facção criminosa Comando Vermelho em favelas do Rio de Janeiro. Com um balanço oficial de 119 mortos, quatro dos quais policiais, a megaoperação nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte da cidade, mostrou a face mais violenta do cartão-postal do Brasil.

Confira a seguir um retrospecto do que se sabe até o momento. - O alvo: Comando Vermelho - A chamada 'Operação Contenção' tinha como objetivo enfraquecer o Comando Vermelho, a principal facção criminosa do Rio e a que mais se expandiu nos últimos anos, segundo as autoridades. As forças de segurança invadiram os complexos de favelas do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio, considerados bases centrais do Comando Vermelho.

Recentemente, esta facção superou as milícias em extensão territorial, embora a hegemonia do crime organizado siga em disputa no Rio, segundo especialistas. - Mortos e presos - O governo do estado registrou até agora 119 mortos, embora a Defensoria Pública estadual tenha reportado 132 à AFP.

As autoridades do Rio informaram, ainda, a detenção de 113 pessoas, incluindo 10 adolescentes apreendidos. No total, foram apreendidos 91 fuzis. Também foi apreendida "uma quantidade enorme de drogas", disse o governador Cláudio Castro (PL) na terça-feira. No entanto, até o momento não foram informados nem a quantidade, nem o tipo de entorpecentes confiscados. - A operação mais letal do Rio e do Brasil -

Esta operação policial foi a mais letal da história do Brasil, superando os 111 mortos no massacre do Carandiru, em 1992, quando as forças de segurança executaram detentos em um presídio. No Rio, a segunda e a terceira operações mais letais ocorreram em 2021 e 2022, nas comunidades do Jacarezinho e da Vila Cruzeiro, que deixaram, respectivamente, 28 e 25 mortos. Na época, Cláudio Castro também era o governador.