Trump espera uma 'grande reunião' com Xi Jinping na Coreia do Sul

Donald Trump afirmou nesta quarta-feira (29) que espera resolver "muitos problemas" em uma reunião com o homólogo chinês Xi Jinping na Coreia do Sul, enquanto Pequim prometeu uma conversa "profunda" para evitar um agravamento da guerra comercial. O presidente dos Estados Unidos antecipou que espera reduzir as tarifas contra a China relacionadas ao fentanil, um opioide sintético associado à epidemia de uso de drogas em seu país.

"Acredito que teremos uma grande reunião com o presidente Xi da China e muitos problemas serão resolvidos", declarou Trump durante a viagem para a Coreia do Sul a bordo do avião presidencial Air Force One. "Estamos conversando com eles, não estamos entrando na reunião de maneira fria... Acho que vamos ter um resultado muito bom para o nosso país e para o mundo", acrescentou. O Ministério das Relações Exteriores da China confirmou a reunião de quinta-feira na cidade de Busan, perto de Gyeongju (sul), onde os dois presidentes participam do encontro de cúpula do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC). "Durante a reunião, os dois líderes terão uma comunicação profunda sobre temas estratégicos de longo prazo nas relações sino-americanas, assim como grandes temas de interesse mútuo", disse o porta-voz da diplomacia chinesa, Guo Jiakun.

O encontro de Trump e Xi é o momento mais aguardado da viagem do presidente americano pela Ásia, que começou na Malásia e teve o Japão como segunda etapa. Os presidentes das duas maiores economias do mundo esperam evitar um novo agravamento na guerra comercial provocada pelas tarifas adicionais de 100% impostas por Trump aos produtos chineses. Por sua vez, o governo dos Estados Unidos deseja que a China elimine as restrições à exportação de terras raras, minerais cruciais para as indústrias de tecnologia e defesa.

Negociadores dos dois países confirmaram ter alcançado uma "estrutura" de acordo comercial, mas dependerá de Xi e Trump confirmar o entendimento. Contudo, William Yang, analista do International Crisis Group, comentou que parece haver uma "disparidade" nas expectativas. Washington está "ansioso por alcançar qualquer acordo comercial que Trump possa declarar como uma vitória", enquanto a China se concentra em "construir mais confiança mútua, administrar as diferenças e fortalecer a relação comercial bilateral", disse.

- Uma coroa para Trump - Trump chega à Coreia do Sul após visitar Malásia e Japão, onde na terça-feira teve uma reunião cordial com a nova primeira-ministra, Sanae Takaichi, e recebeu diversos presentes e elogios. O presidente dos Estados Unidos recebeu nesta quarta-feira de seu homólogo sul-coreano, Lee Jae-myung, a principal condecoração do país, além da réplica de uma coroa dourada dos reis do antigo reino de Silla.