Potente furacão Melissa provoca 'danos vultosos' e inundações em Cuba

O furacão Melissa provocou "danos vultosos" e inundações em Cuba nesta quarta-feira (29), segundo o governo, após passar pela Jamaica como a tempestade mais potente a tocar o solo em 90 anos. Após passar pela Jamaica na terça-feira como um furacão de categoria 5, com rajadas de vento violentas e chuvas torrenciais, Melissa tocou o solo no leste de Cuba nesta quarta com menos força e ventos máximos sustentados de 195 km/h.

Até agora, a tempestade provocou cerca de 20 mortes na região: o Haiti reportou outros dez mortos nesta quarta, elevando para 13 o total no país, outras três pessoas morreram na Jamaica, três no Panamá e uma na República Dominicana. "Foi uma madrugada muito complexa. Danos vultosos, e o furacão #Melissa ainda continua sobre o território cubano", informou, na quarta-feira, o presidente Miguel Díaz-Canel, em seu primeiro balanço da situação. Em Santiago de Cuba, a segunda cidade mais importante da ilha, no leste, a tempestade inundou casas e derrubou árvores, postes e cabos da rede elétrica, constatou um jornalista da AFP. A tempestade também quebrou vidraças, painéis e outras estruturas de um hotel onde se alojavam jornalistas que ainda permaneciam no interior do prédio devido aos fortes ventos.

As autoridades cubanas informaram que cerca de 735.000 pessoas foram evacuadas, especialmente nas províncias de Santiago de Cuba, Holguín e Guantánamo. "Uma casa desabou em Mariana de la Torre. Deus meu, por favor", relatou um morador de Santiago de Cuba em uma mensagem no Facebook. "Todos estamos inundando aqui", alertou outra moradora na mesma rede social. No Haiti, onde nesta quarta-feira fecharam escolas, comércios e prédios administrativos, dez moradores da cidade de Petit-Goave (sul) foram arrastados pelo rio La Digue, que transbordou na passagem do furacão.

Autoridades locais informaram ter encontrado uma dezena de corpos e seguiam buscando um número ainda indeterminado de desaparecidos. A tempestade atualmente oscila entre as categorias 3 e 5, a mais alta na escala Saffir-Simpson, com ventos que ainda passam de 200 km/h, segundo o americano Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês). O NHC prevê, em seu último boletim, que Melissa se desloque na manhã desta quarta-feira em frente à costa leste de Cuba, atravesse o sudeste ou o centro das Bahamas mais tarde durante o dia e passe perto ou a oeste de Bermudas entre a noite de quinta-feira ou a madrugada de sexta.

- O mais potente em 90 anos - Melissa chegou na terça-feira à Jamaica como furacão de categoria 5 e ventos sustentados de aproximadamente 300 km/h, tornando-se o mais potente a tocar o solo em 90 anos, segundo uma análise da AFP de dados meteorológicos do americano Escritório Nacional de Administração Oceânica e Atmosférica (NOAA). Em comparação, o furacão do Dia do Trabalho de 1935 devastou a região dos keys da Flórida com ventos também próximos de 300 km/h, e uma pressão atmosférica de 892 milibares.