Casa Branca demite comitê que supervisionava planos de construção de Trump em Washington

A Casa Branca demitiu os seis membros de uma agência federal independente que supervisiona os trabalhos de construção em Washington, informou a imprensa, enquanto o presidente Donald Trump avança com planos para remodelar a capital ao seu estilo. A Comissão de Belas Artes deveria revisar alguns projetos de Trump, incluindo um novo salão de baile na Casa Branca e um arco do triunfo, informou o jornal The Washington Post

A demissão dos integrantes do comitê, também informada pelo The New York Times e pela CNN, elimina um possível obstáculo para as ambições do presidente, que foram criticadas por historiadores da arquitetura e opositores políticos. Trump, de 79 anos, iniciou uma série de projetos de renovação e construção desde seu retorno ao poder em janeiro. A Comissão de Belas Artes foi criada pelo Congresso em 1910 e oferece consultoria sobre design e preservação em Washington, com ênfase em edifícios governamentais e monumentos. Segundo o Washington Post, os funcionários da Casa Branca tradicionalmente buscavam a aprovação da agência, mas Trump ignorou as formalidades.