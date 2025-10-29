Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Casa Branca demite comitê que supervisionava planos de construção de Trump em Washington

Autor AFP
A Casa Branca demitiu os seis membros de uma agência federal independente que supervisiona os trabalhos de construção em Washington, informou a imprensa, enquanto o presidente Donald Trump avança com planos para remodelar a capital ao seu estilo.

A Comissão de Belas Artes deveria revisar alguns projetos de Trump, incluindo um novo salão de baile na Casa Branca e um arco do triunfo, informou o jornal The Washington Post

 A demissão dos integrantes do comitê, também informada pelo The New York Times e pela CNN, elimina um possível obstáculo para as ambições do presidente, que foram criticadas por historiadores da arquitetura e opositores políticos.

Trump, de 79 anos, iniciou uma série de projetos de renovação e construção desde seu retorno ao poder em janeiro.

A Comissão de Belas Artes foi criada pelo Congresso em 1910 e oferece consultoria sobre design e preservação em Washington, com ênfase em edifícios governamentais e monumentos.

Segundo o Washington Post, os funcionários da Casa Branca tradicionalmente buscavam a aprovação da agência, mas Trump ignorou as formalidades. 

Na semana passada, equipes de construção demoliram parte da Casa Branca para construir um novo salão de baile. O republicano também cogita erguer um arco semelhante ao famoso Arco do Triunfo de Paris diante do Monumento a Lincoln.

A Sociedade de Historiadores da Arquitetura divulgou um comunicado em 16 de outubro no qual expressava "grande preocupação" e afirmava que os planos de Trump para a Casa Branca "deveriam seguir um processo rigoroso e deliberado de design e revisão".

O New York Times informou que a Casa Branca pretende nomear um novo comitê alinhado com as políticas de Trump.

