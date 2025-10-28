Wall Street fecha em níveis recordes por 3º pregão consecutivo

A Bolsa de Nova York fechou nesta terça-feira (28) pelo terceiro pregão consecutivo em níveis recordes, impulsionada pela confiança do mercado nos resultados das gigantes do setor de tecnologia. O Dow Jones subiu 0,34%, para 47.706,37 pontos; o Nasdaq ganhou 0,80%, chegando a 23.827,49 pontos; e o S&P 500 avançou 0,23%, a 6.890,88 pontos.

"A dinâmica positiva continua", resumiu Angelo Kourkafas, da Edward Jones, em declarações à AFP. "Amanhã pode certamente abrir caminho para um avanço sólido, com a decisão do Fed sobre as taxas de juros", afirmou Jose Torres, da Interactive Brokers. Os analistas esperam há várias semanas que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) reduza suas taxas em um quarto de ponto percentual após a reunião de quarta-feira. Os investidores também aguardam os resultados financeiros de várias gigantes tecnológicas: Microsoft, Alphabet (Google) e Meta (Facebook, Instagram) divulgarão seus balanços na quarta-feira, após o fechamento, e depois será a vez de Apple e Amazon, na quinta-feira à noite.