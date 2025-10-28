Ultradireita alemã é acusada de espionar para a Rússia

Políticos alemães suspeitam que a AfD abastece o Kremlin com informações sobre a infraestrutura alemã. Governo da Turíngia aponta como indício repetidos pedidos de informação da legenda.O partido de ultradireita Alternativa para a Alemanha (AfD) está sendo acusado de espionagem pelo secretário do Interior do estado da Turíngia. Em entrevista ao jornal Handelsblatt, o social-democrata Georg Maier apontou que a sigla tem apresentado requerimentos no parlamento estadual sobre detalhes específicos da infraestrutura de transporte, abastecimento de água, infraestrutura digital e fornecimento de energia da Alemanha, e expressou dúvida sobre a legitimidade dos pedidos, que segundo ele atenderiam a interesses da Rússia. "É quase inevitável a impressão de que a AfD está trabalhando com uma lista de ordens do Kremlin em suas investigações", disse Maier. O secretário aponta que o diretório regional da AfD apresentou 47 requerimentos do tipo ao parlamento estadual somente nos últimos 12 meses – e com "crescente intensidade e profundidade de detalhes". "A AfD está particularmente interessada em TI [tecnologia da informação] e equipamentos usados pela polícia, por exemplo, na área de detecção e defesa de drones", explicou Maier ao Handelsblatt. Equipamentos para a proteção civil, o sistema de saúde e as atividades das Forças Armadas da Alemanha também são objeto das solicitações. Na Alemanha, as bancadas parlamentares dos partidos podem obter informações dos governos federal e estadual que não estão disponíveis publicamente através de questionamentos formais. Esses mecanismos são utilizados principalmente por partidos de oposição que não têm acesso direto aos ministérios e autoridades do aparato governamental. Os governos devem responder a esses questionamentos por escrito. Na Turíngia, o líder estadual e da bancada da AfD é Björn Höcke, classificado pelas autoridades de segurança como extremista de direita. Höcke já foi condenado por usar um slogan proibido da era nazista. Höcke também já fez repetidos elogios à Rússia do presidente Vladimir Putin. Em uma conversa no YouTube com o político da AfD Maximilian Krah em janeiro de 2023 – após o início da guerra da Rússia contra a Ucrânia – ele declarou: "Hoje, queira a grande mídia ouvir isso ou não, a Rússia não é ligada apenas a associações negativas, mas também é um país sobre o qual alguns têm esperança de que possa ser a vanguarda de um mundo de Estados livres e soberanos sem influência hegemônica." Höcke rejeita veementemente as acusações feitas pelo secretário estadual do Interior, e alega que Maier tem problemas com o Estado de Direito. "Ele não tem provas para sustentar suas alegações. Incomoda-o que a oposição esteja fazendo o que é seu mandato constitucional: monitorar o trabalho do governo e, se necessário, criticá-lo", reagiu em uma postagem no Facebook. Ainda segundo Höcke, as solicitações de informação encaminhadas pela bancada estadual da AfD servem para preparar o partido para a eventualidade de chegarem ao governo do estado. Höcke anunciou em Erfurt, capital da Turíngia, que sua bancada estava considerando apresentar uma queixa por difamação contra o secretário do Interior, e que pediu a demissão dele ao governador Mario Voigt, da União Democrata Cristã (CDU). A AfD é a força política mais forte na Turíngia. No entanto, devido aos seus laços com a extrema direita, todos os outros partidos rejeitaram uma aliança com a legenda, aplicando o chamado "cordão sanitário". Desde o ano passado, uma coalizão de democratas-cristãos, social-democratas e a populista Aliança Sahra Wagenknecht (BSW) governa o pequeno estado alemão, localizado no leste do país. Bundestag: Medo de revelação de segredos Mas Maier também recebeu manifestações de apoio de nomes de peso da política nacional. Marc Henrichmann (CDU), presidente do Comitê de Controle de Inteligência do Bundestag (PKG), disse acreditar "firmemente que Putin está usando a AfD como instrumento de submissão". "E a liderança [Höcke] – mesmo que veja isso de forma diferente – não tem força para impedir essa forma de traição", declarou o conservador à rede de notícias RND. Segundo Henrichmann, foi por causa desses mesmos temores que representantes da AfD não foram eleitos para o PKG, comitê cujas reuniões são secretas e têm como objetivo monitorar o trabalho dos serviços federais de inteligência. A AfD tem sido repetidamente acusada de proximidade com a Rússia. Vários membros da AfD no Bundestag mantiveram contatos próximos com o círculo de Putin no passado. Um deles, o deputado federal Jan Nolte, já escreveu para o jornal de propaganda russo Izvestia. Já o vice-líder da bancada parlamentar da AfD, Markus Frohnmaier, fez parte da equipe organizadora do "Fórum Econômico Internacional de Yalta" em 2018, que contou com o apoio do governo russo e da agência de inteligência russa FSB. Em outubro de 2025, Frohnmaier anunciou sua intenção de viajar a Moscou para negociações políticas. Vários outros dirigentes do partido estiveram sob escrutínio público no passado por minimizarem a guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia. Devido aos laços da AfD com a Rússia, o secretário do Interior da Turíngia pressiona para incluir essa "traição" em uma moção para banir o partido: "A AfD é inconstitucional não apenas por sua ideologia nacionalista, mas também porque ameaça nossa democracia liberal por meio de seus laços com sistemas autoritários", argumentou Maier. Autor: Hans Pfeifer